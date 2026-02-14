經典賽／陳柏毓實戰投打飆速152公里 林家正主動報名當打者

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
陳柏毓今天在實戰投打練習最快球速152公里。記者劉學聖／攝影
中華隊備戰世界棒球經典賽，目前唯一在陣中的旅外選手陳柏毓，今天進行實戰投打練習，最快球速152公里，今天就將返美向海盜隊報到，接下來要於官辦行程才會再返中華隊。

陳柏毓今天共用34球，面對7打席，7球飆紅字（150公里以上），最快球速152公里，對戰打者有中華隊捕手林家正、台鋼雄鷹隊曾子祐、宋柏翰等人。

總教練曾豪駒指出，陳柏毓的投球穩定度還不錯，還有些球種需要微調，透過實戰找到最好的感覺。至於陳柏毓的出賽定位，曾總表示，他在母隊是先發投手，後續教練團也還會再討論輪值安排。

林家正擔任實戰投打對戰打者，來自本人要求，曾豪駒透露，林家正昨天有提出想要參加，希望多看一點球，「他對自己要求一直很高，想在每次練習中呈現最好的自己，一直積極想要把狀況掌握好。」

經典賽

