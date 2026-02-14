經典賽／年前最後集訓日再戰雄鷹 中華隊打線前4棒沿用
中華隊今天年前最後集訓日與台鋼雄鷹隊進行第二場自辦練習賽，先發打線出爐，由中信兄弟隊本土王牌「美美」鄭浩均先發，與捕手林家正搭配，前四棒沿用陳晨威、張育成、陳傑憲、 吉力吉撈．鞏冠的組合。
2/14自辦熱身賽先發打線
中華隊
第一棒 陳晨威 左外野
第二棒 張育成 三壘
第三棒 陳傑憲 右外野
第四棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊
第五棒 王博玄 一壘
第六棒 林子偉 二壘
第七棒 張政禹 游擊
第八棒 林家正 捕手
第九棒 邱智呈 中外野
先發投手 鄭浩均
台鋼雄鷹隊
第一棒 曾子祐 游擊
第二棒 湯家豪 二壘
第三棒 曾昱磬 三壘
第四棒 高聖恩 左外野
第五棒 宋柏翰 一壘
第六棒 陳文杰 指定打擊
第七棒 紀慶然 中外野
第八棒 吳柏萱 捕手
第九棒 葉保弟 右外野
先發投手 櫻井周斗
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。