讓台灣棒球再被世界看見 蔡其昌：做好後勤讓中華隊無後顧之憂

中華職棒大聯盟會長蔡其昌2024年在世界棒球12強賽扮演最強後盾，讓他有「蔡總機」稱號；面對2026世界棒球經典賽3月開打，中華隊即將前進日本，蔡其昌說，他唯一工作就是做好後勤，讓球員無後顧之憂，增加勝率。

2024年11月24日那晚，台灣棒球國家隊從賽前無人看好，到拿下世界棒球12強賽冠軍，全台熱血沸騰，台灣棒球再被世界看見。

幕後重要推手之一的蔡其昌謙稱冠軍與他無關，他說，國家隊球員由教練團選出，與他沒有關係，他擔任領隊是「後勤的頭」，負責服務選手，讓選手們無後顧之憂。

蔡其昌舉例，若國家給的經費不夠，聯盟自行籌措、讓選手搭商務艙減少疲勞、餐飲盡量滿足、提供情蒐資料、降低對對手的陌生感。做好後勤讓選手專注在訓練與比賽，技術面則交由總教練。

47歲當上最年輕的立法院副院長、52歲任職棒大聯盟會長，蔡其昌形容自己「眼睛小小的，長相也不搶眼，是一位平凡到沒有特色的人」。

2024年擔任世界棒球12強中華隊領隊期間，只要球迷在社群媒體點名，蔡其昌幾乎有求必應、熱心解決問題，包括飛機票、訓練器材等都能搞定，也讓他除了「蔡會長」外，還有「蔡總機」稱號。

蔡其昌說，球迷感受可能各有不同，或許過去聯盟會長距離球迷較遠，抑或他所做的事情超乎球迷想像，因此給了他很多封號或綽號，但這些不是重點，重點是他能讓球迷開心、喜歡棒球與中華職棒，這才是目標。

「只要是我能做的，我就盡可能去做」，蔡其昌如此自我要求，帶隊也帶心，甚至受邀幫多位球員證婚，包括味全龍游擊手張政禹、富邦悍將捕手戴培峰、台鋼雄鷹投手江承諺等人，不只關心球員權益，還關照球員一生。

蔡其昌說，這不是什麼偉大或厲害的事情，就跟當民代一樣，當國家有需要，就努力發揮所學；當選民有期待，就努力爭取預算或修改法令。當會長也是一樣，球員是棒球的核心，如果球員希望會長去參加婚禮並送上祝福，他就盡量去滿足。

面對3月世界棒球經典賽（WBC）東京預賽，台灣英雄整裝待發，蔡其昌說，他的工作就是把後勤做好，減少選手後顧之憂就是增加勝率的方法之一。國家隊是一個團隊，每個人把角色做好，勝率自然會提高。

談到明年1月任期即將結束，蔡其昌說，5年前，當時球團邀他擔任會長，本身就是球迷的他很高興有機會能為台灣棒球與球迷服務，這5年來，挑戰無時無刻都在，如何讓台灣棒球持續進步、解決球場問題等，都是挑戰。