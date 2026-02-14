經典賽／山本由伸實戰已飆151公里 大谷翔平觀戰評價：我覺得很棒！

山本由伸高機率為日本隊扛起世界棒球經典賽首戰面對中華隊，今天在道奇隊春訓進行實戰投打練習，最快球速151公里，大谷翔平現場觀察給出評價，「我覺得非常出色！」他指出，山本的控球優異，從打者的反應看來，球威也有壓迫感。

「台日大戰」將在3月6日登場，為中華隊的第二戰、日本隊的第一戰，外界一致看好山本由伸將為日本打頭陣，中華隊將面對這位世界大賽MVP強投。

山本今天進行實戰投打練習，面對史密斯（Will Smith）、金慧成合計5打席，共用20球，最快球速151公里，被金慧成打出一支斷棒安打，有2次三振、1次保送。

被問到山本由伸今天的投球內容，大谷翔平表示，「我認為非常出色，球速方面現在是還在提升的階段，控球很優異，從史密斯的反應來看，球威很有壓迫感，所以我覺得表現很好。」