經典賽／大谷接受專注打擊決定！想要冠軍「不是一次就會滿足」

道奇隊投捕手報到後展開春訓首日，大谷翔平接受媒體聯訪，話題多數集中在3月即將開打的世界棒球經典賽，大谷對於再次衝擊冠軍有野心，霸氣表態冠軍並不是一次就能滿足的事。

大谷翔平表示，上屆經典賽就參與了很多精彩的比賽，「這是對棒球界來說非常重要的賽事，所以我會全力以赴，我也是非常期待。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）在本月初的球迷會上已提前表明，大谷將會專心打擊、不會投球，大谷也還原雙方討論經過，「球隊有球隊的立場，我也必須考慮自己的感覺，在兩者之間取得平衡。」他首度親口證實將以指定打擊出賽，保險相關的體檢程序也已經完成，參賽沒有問題。

本屆無法以二刀流參賽是否會有遺憾？大谷對此回應：「我去年是在後半段才開始投球，如果是完整投完一年，可能會不一樣，但以目前來說，（二刀流）確實有點困難，不過我能接受這樣的決定。」

儘管日本隊上屆經典賽就是冠軍球隊，大谷翔平不以此滿足，「不論是世界大賽、經典賽，或是拿到MVP，都不是一次就能滿足的事，只有持續完成，外界才會評價為一流選手，拿過一次比沒拿過好，但兩次又比一次好、三次又比兩次好，不斷累積才是最重要的。」他說：「如果感到滿足，那應該是該要退下來的時候了吧！我現在沒有那樣的想法。」