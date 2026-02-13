經典賽／平良海馬原是日本終結者人選 隅田知一郎遞補石井大智

日本隊在14日集訓開始前，名單再做更動，去年球季表現超神勇的阪神隊牛棚投手石井大智，日前在隊內春訓紅白戰時傷及阿基里斯腱，被迫退出經典賽，今天（13日）日本隊宣布由西武隊左投隅田知一郎遞補。

日本隊原先公布的經典賽30人名單中，兩名牛棚大將先後因傷辭退，西武隊守護神平良海馬因春訓時左小腿輕微拉傷，忍痛退出參賽，由樂天金鷲隊藤平尚真遞補。日本隊總教練井端弘和透露，原本將平良海馬視為是終結者的人選，因此他聽到他受傷的消息，真的很震驚。

井端弘和指出，平良海馬原本對於參與經典賽保持強烈的意願，但在透過電話和他溝通後，為了自己日後的棒球生涯決定辭退，「平良想去的心情很強烈，但如果傷勢再次復發，對他的棒球人生反而不好，要是距離開幕戰有多一點時間，或許還有機會照常參賽。」

井端弘和認為，平良海馬拉傷的位置或許兩三週就能恢復，但若是惡化，可能會變成三個月甚至半年，「這對我來們說當然也很痛，但還是請他忍耐了，他的意志真的很堅定，所以說服他也花了一點時間。」井端弘和也說：「他那股熱情的心意，讓我們非常感激。」

然而公布藤平尚真遞補入列的同一天，另一名強力牛棚石井大智在隊內紅白賽時，補位受傷被擔架抬出場， 之後診隊為左腳阿基里斯腱傷勢，也確定無緣經典賽。他在去年球季出賽53場，合計投53局只失1分，拿下36次中繼成功，防禦率只有0.17。

今天日本隊宣布，由2024年世界12強賽國手、西武隊先發左投隅田知一郎遞補石井大智。隅田知一郎去年先發23場，共投159.2局，拿下10勝10敗、防禦率2.59的成績。當年12強賽則是以中繼身分出賽4場，共投8局，拿2勝、防禦率2.25。

井端弘和指出，希望大家能連同兩名投手平良海馬，石井大智的份，一起努力。至於現有陣容將由誰來擔任終結者，他僅表示：「我們有在做各種考量……。」