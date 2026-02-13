快訊

有何影響？台美簽署對等貿易協定 府院記者會關鍵問答一次看

恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」！女警出庭走「法官通道」連喊：我無法控制

你的首選第幾名？新台幣改版票選結果出爐 這主題奪冠輾壓第2名

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／平良海馬原是日本終結者人選 隅田知一郎遞補石井大智

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
隅田知一郎（右二）。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
隅田知一郎（右二）。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

日本隊在14日集訓開始前，名單再做更動，去年球季表現超神勇的阪神隊牛棚投手石井大智，日前在隊內春訓紅白戰時傷及阿基里斯腱，被迫退出經典賽，今天（13日）日本隊宣布由西武隊左投隅田知一郎遞補。

日本隊原先公布的經典賽30人名單中，兩名牛棚大將先後因傷辭退，西武隊守護神平良海馬因春訓時左小腿輕微拉傷，忍痛退出參賽，由樂天金鷲隊藤平尚真遞補。日本隊總教練井端弘和透露，原本將平良海馬視為是終結者的人選，因此他聽到他受傷的消息，真的很震驚。

井端弘和指出，平良海馬原本對於參與經典賽保持強烈的意願，但在透過電話和他溝通後，為了自己日後的棒球生涯決定辭退，「平良想去的心情很強烈，但如果傷勢再次復發，對他的棒球人生反而不好，要是距離開幕戰有多一點時間，或許還有機會照常參賽。」

井端弘和認為，平良海馬拉傷的位置或許兩三週就能恢復，但若是惡化，可能會變成三個月甚至半年，「這對我來們說當然也很痛，但還是請他忍耐了，他的意志真的很堅定，所以說服他也花了一點時間。」井端弘和也說：「他那股熱情的心意，讓我們非常感激。」

然而公布藤平尚真遞補入列的同一天，另一名強力牛棚石井大智在隊內紅白賽時，補位受傷被擔架抬出場， 之後診隊為左腳阿基里斯腱傷勢，也確定無緣經典賽。他在去年球季出賽53場，合計投53局只失1分，拿下36次中繼成功，防禦率只有0.17。

今天日本隊宣布，由2024年世界12強賽國手、西武隊先發左投隅田知一郎遞補石井大智。隅田知一郎去年先發23場，共投159.2局，拿下10勝10敗、防禦率2.59的成績。當年12強賽則是以中繼身分出賽4場，共投8局，拿2勝、防禦率2.25。

井端弘和指出，希望大家能連同兩名投手平良海馬，石井大智的份，一起努力。至於現有陣容將由誰來擔任終結者，他僅表示：「我們有在做各種考量……。」

經典賽 井端弘和 平良海馬 石井大智 隅田知一郎

延伸閱讀

經典賽／日本隊明開訓 菅野智之、菊池雄星稍後加入宮崎集訓

經典賽／還原接到大谷電話那一天 井端弘和：啊啊啊啊啊啊～

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

經典賽／大谷翔平不想被客氣對待 井端弘和：他說不要特別待遇

相關新聞

經典賽／中華隊首場自辦賽9安射下雄鷹 6投上陣2人失分

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在首場開門練習賽面對台鋼雄鷹隊，打線敲出9安打，6位投手上陣，李東洺、曾峻岳都失血、未能完...

經典賽／「小country」不被看好 張育成霸氣回應：不在乎國外怎麼說

中華隊挑戰世界棒球經典賽，再度從不被看好出發，總教練曾豪駒對此淡淡說：「從以前就不看好，打出成績，人家自然就會看好你。」...

經典賽／山本由伸每顆球都很厲害 吳念庭：還是打得到

日本隊高機率在世界棒球經典賽「開門戰」推出山本由伸面對中華隊，作為陣中少數對戰過山本的選手，吳念庭認為賽季前的比賽，都還...

經典賽／平良海馬傷退 藤平尚真遞補進日本隊

日本隊備戰3月開打的世界棒球經典賽，將在本月14日展開集訓，今天更換球員名單，日前拉傷的牛棚大將平良海馬確定退出本屆賽事...

經典賽／中華隊未設預備投手有原因 曾豪駒：若無狀況不會異動

世界棒球經典賽近日公布各隊投手預備名單，中華隊未列人選，總教練曾豪駒對此解釋，教練團討論後認為，如果沒有遇到受傷狀況，不...

經典賽／平良海馬原是日本終結者人選 隅田知一郎遞補石井大智

日本隊在14日集訓開始前，名單再做更動，去年球季表現超神勇的阪神隊牛棚投手石井大智，日前在隊內春訓紅白戰時傷及阿基里斯腱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。