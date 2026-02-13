快訊

經典賽／中華隊迎戰3場午場 集訓不只練球也在練生理時鐘

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
中華隊總教練曾豪駒。記者劉學聖／攝影
中華隊總教練曾豪駒。記者劉學聖／攝影

中華隊將在本屆世界棒球經典賽面對3場午場賽事，為此集訓課表、練習賽時程也有特別安排，總教練曾豪駒表示，希望藉此讓選手先熟悉面對午場賽事的生理時鐘。

中華隊將在東京巨蛋展開賽程，除了6日與日本隊一戰為晚場外，另外3場都是午場。

中華隊備戰經典賽，第一階段於左營國訓中心集訓，安排上午展開練球，兩場與台鋼雄鷹隊的熱身賽也是下午1點就開打；開拔日本宮崎後，兩場官辦熱身賽於當地時間上午11點（台灣時間早上10點）開打。

對於這兩場自辦賽時間安排，曾豪駒表示，目前春訓階段，各隊都是打白天賽事，此外中華隊屆時午場比賽較多，因此集訓作息安排都是比較早出發去練習，讓選手可以熟悉生理時鐘，習慣早睡早起的身體狀況調整。

經典賽

