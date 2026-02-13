快訊

美股早盤／CPI沒驚喜三大指數震盪 應材飆漲12%拉抬費半

人才荒…學界延後退休者眾 公立大學正教授7成逾55歲

還能這樣玩？新北高手百萬大紅包一次對中7注 700萬爽入袋

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／投球秒數限制算充裕 林家正：習慣這樣的節奏

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
林家正。記者劉學聖／攝影
林家正。記者劉學聖／攝影

世界棒球經典賽採用大聯盟規則，投球時鐘成為集訓重點課程，捕手林家正近幾年在小聯盟已經適應，也強調投捕溝通的重要性，他也說：「不只是我，吉力、少宏在蹲時也都有做到這一點。」

林家正在世界12強棒球賽成為中華隊奪冠路上的心靈捕手，此次經典賽也被預期將扛起主戰捕手，今天在首場練習賽擔任先發捕手，與胡智爲搭配，胡智爲賽後也讚，林家正很清楚他的優勢，用他的優勢去與打者對決。

林家正指出，兩人今天是第一次搭配比賽，就是盡量進攻好球帶，先把好球數拿到。此役在打擊區上也有安打演出，林家正也透露，目前打擊感覺節奏還不錯。

本屆經典賽是首度於會內賽採用投球時鐘，林家正指出，「集訓期間都有focus在這一塊，身為捕手能做的是就是賽前準備、局間的調整，趕快重回軌道上，我覺得時間還算充裕，小聯盟已經採用兩三年，很習慣這樣的節奏。」他強調關鍵仍是就是投捕溝通，不只是自己，陣中三位捕手都有做好這部分。

PitchCom的使用，讓投捕之間的暗號傳遞更加快速，林家正也解釋，這並不代表思考暗號的時間變短，「傳統方式上，也是一丟完就要有想法，只是之前是手比，如果打者剛要進來或是還在外面準備就會看到。」透過PicthCom少了這層擔憂，自然就能在投手接到球時就完成暗號傳遞。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／照著林家正的想法走 胡智爲：他滿清楚我的優勢

經典賽／中華隊首場自辦賽9安射下雄鷹 6投上陣2人失分

經典賽／陳冠宇找曾峻岳助加速調整 讚台灣投手進步多

經典賽／外野帶幾人曾總有掙扎 費爾柴德是中外野人選

相關新聞

經典賽／中華隊首場自辦賽9安射下雄鷹 6投上陣2人失分

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在首場開門練習賽面對台鋼雄鷹隊，打線敲出9安打，6位投手上陣，李東洺、曾峻岳都失血、未能完...

經典賽／「小country」不被看好 張育成霸氣回應：不在乎國外怎麼說

中華隊挑戰世界棒球經典賽，再度從不被看好出發，總教練曾豪駒對此淡淡說：「從以前就不看好，打出成績，人家自然就會看好你。」...

經典賽／山本由伸每顆球都很厲害 吳念庭：還是打得到

日本隊高機率在世界棒球經典賽「開門戰」推出山本由伸面對中華隊，作為陣中少數對戰過山本的選手，吳念庭認為賽季前的比賽，都還...

經典賽／平良海馬傷退 藤平尚真遞補進日本隊

日本隊備戰3月開打的世界棒球經典賽，將在本月14日展開集訓，今天更換球員名單，日前拉傷的牛棚大將平良海馬確定退出本屆賽事...

經典賽／中華隊未設預備投手有原因 曾豪駒：若無狀況不會異動

世界棒球經典賽近日公布各隊投手預備名單，中華隊未列人選，總教練曾豪駒對此解釋，教練團討論後認為，如果沒有遇到受傷狀況，不...

經典賽／平良海馬原是日本終結者人選 隅田知一郎遞補石井大智

日本隊在14日集訓開始前，名單再做更動，去年球季表現超神勇的阪神隊牛棚投手石井大智，日前在隊內春訓紅白戰時傷及阿基里斯腱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。