經典賽／照著林家正的想法走 胡智爲：他滿清楚我的優勢

中華隊首場練習賽推出胡智爲先發，面對台鋼雄鷹隊演出2局6上6下，與林家正首度在比賽中投捕搭配，他交給林家正的想法主導，「我說照他的方法就好，照你的想法，我會盡量執行到你要的位置。」

胡智爲在2023年就是經典賽中華隊班底，本屆再度披上中華隊戰袍，談到此役投球狀況，他指出：「感覺比前幾次live BP好一點，控制還不錯，有照自己進度在走。」

他指出，先前與林家正只在模擬賽搭配過一次，今天是第二次搭配，中間兩人聊過滿多次，「他會問我，會希望我讓他怎麼配，我說照他的方法就好，照你的想法，我會盡量執行到他要的位置。」他也大讚林家正，「他滿清楚我的優勢，用我的優勢去進攻好球帶。」

胡智爲指出，目前感覺上身體控制是好的，而今天的調整重點是球路位置、內外角高低搭配，有一、兩個變化球感覺要再抓一下，目前還有時間好好思考一下，接下來的比賽會以此為方向去努力。至於投球時間限制，他直言：「本身自己節奏就比較快，18秒、15秒對我還好。」