經典賽／曾豪駒點出2件事做得好 曾峻岳掉分因「嘗試球種」

中華隊今天在首場自辦熱身賽以3：2擊敗台鋼雄鷹隊，總教練曾豪駒賽後點出此役佳作，攻擊上壘上有人能做到推進和串聯，投手守備則點名第7局林凱威策動的雙殺守備。

中華隊此役敲出9安打，第3局由宋晟睿、戴培峰兩支二壘打開張分數，第5局江坤宇保送、林家正及宋晟睿雙雙敲安開啟攻勢，蔣少宏高飛犧牲打送回分數；2：2平手之際，8局下邱智呈、吉力吉撈．鞏冠串聯安打攻占二、三壘，再由吳念庭以高飛犧牲打超前戰局。

中華隊今天共用6位投手外加台電支援的王宇傑，曾峻岳面對5打席，被敲2安打、1觸身球，因設定球數已到未能完成1局投球。曾豪駒指出，曾峻岳今天可能因為想要嘗試某些球種，球數使用比較多，但目前都還在準備初期，後續比賽再調整一下自己的節奏和配球想法。

林凱威把關第7局，雖面對首位打者就被敲安打上壘，但隨即面對投手方向的球策動雙殺，自己化解危機，曾豪駒也讚賞這次守備表現很快進入狀況。

經典賽啟用嚴格的時間限制，曾豪駒觀察到今天投手適應上都沒什麼問題，反倒有一、兩次是過快，裁判還沒定位已經做好準備，打者則有一次違規。

中華隊明天下午1點繼續在澄清湖棒球場面對雄鷹，推出「美美」鄭浩均先發。