當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

批賴政府對關稅談判結果報喜不報憂 學者指與美敘事方法不同

經典賽／日本隊明開訓 菅野智之、菊池雄星稍後加入宮崎集訓

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
菊池雄星。 路透社
日本隊備戰世界棒球經典賽（WBC），明天起在宮崎展開集訓，擔任特別教練的達比修有將全程參與在宮崎的訓練，參賽的大聯盟球員中，菅野智之（洛磯隊）和菊池雄星（天使隊）也將會在宮崎集訓期間加入國家隊。

日本隊14日起開始集訓，今年陣容中共有9名大聯盟球員，本土球員將在14日起先於宮崎開訓，22、23日和軟銀隊進行熱身賽，之後前往名古屋，27、28日和中日龍隊進行2場交手，官辦熱身賽將於3月2日、3日在大阪京瓷巨蛋舉行。

集訓前一天，總教練井端弘和今天（13日）在宮崎接受媒體訪問，也談到旅外球員的返日時間，他透露：「會到宮崎的是菊池雄星和菅野智之，確切日期還不清楚，是他們本人通知我的，正式日期還沒確定，但總之會來宮崎。」

菅野智之。 路透社
這幾天也是大聯盟春訓營投捕報到日，日本媒體透露，菅野智之在下周一會進行實戰投打練習（Live BP），之後預計會在宮崎再投一次。菊池雄星則是已在春訓報到前一天就進行Live BP、投了49球，預計再投2次，之後在美國時間21日出發返回日本。

今年轉戰大聯盟的野手岡本和真（藍鳥隊）、村上宗隆（白襪隊），則是預計在3月直接赴大阪加入日本隊；道奇隊投手山本由伸同樣預計是大阪會合，井端弘和表示：「他希望在美國投完比賽之後再過來。」大谷翔平的動向則是尚未明朗。

