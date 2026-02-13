經典賽／中華隊首場自辦賽9安射下雄鷹 6投上陣2人失分

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在首場開門練習賽面對台鋼雄鷹隊，打線敲出9安打，6位投手上陣，李東洺、曾峻岳都失血、未能完成該局投球，中華隊終場以3：2擊敗雄鷹。

中華隊此役打線安排10棒，全場敲出9安打，吳念庭雙安、貢獻1分打點，宋晟睿也有雙安演出。

第3局由宋晟睿、戴培峰兩支二壘打開張分數，第5局江坤宇保送、林家正及宋晟睿雙雙敲安開啟攻勢，蔣少宏高飛犧牲打送回分數；2：2平手之際，8局下邱智呈、吉力吉撈．鞏冠串聯安打攻占二、三壘，再由吳念庭以高飛犧牲打超前戰局。

中華隊今天共用6位投手外加台電支援的王宇傑，胡智爲先發2局6上6下，李東洺中繼2局被敲3安打、失1分，第3局兩出局後被吳柏萱、曾子祐敲安丟掉1分，該局因球數已到提前喊卡。

張奕第5局演出3上3下、送出2次三振，後續莊昕諺、林凱威皆投1局被敲1安打、無失分，曾峻岳面對首位打者黃劼希152公里直球砸到他的身上，再被敲2安打丟掉分數，也因球數已到提前結束第8局。

中華隊雖領先仍完成9局下，雄鷹投手陳冠豪一出局後面對宋晟睿、蔣少宏接連投出觸身球，總教練洪一中趕緊換上陳柏清接替投球，接連解決王博玄、張育成為比賽收尾。