快訊

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

批賴政府對關稅談判結果報喜不報憂 學者指與美敘事方法不同

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊首場自辦賽9安射下雄鷹 6投上陣2人失分

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
中華隊在首場開門練習賽以3：2擊敗台鋼雄鷹。圖／中華職棒提供
中華隊在首場開門練習賽以3：2擊敗台鋼雄鷹。圖／中華職棒提供

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在首場開門練習賽面對台鋼雄鷹隊，打線敲出9安打，6位投手上陣，李東洺、曾峻岳都失血、未能完成該局投球，中華隊終場以3：2擊敗雄鷹。

中華隊此役打線安排10棒，全場敲出9安打，吳念庭雙安、貢獻1分打點，宋晟睿也有雙安演出。

第3局由宋晟睿、戴培峰兩支二壘打開張分數，第5局江坤宇保送、林家正及宋晟睿雙雙敲安開啟攻勢，蔣少宏高飛犧牲打送回分數；2：2平手之際，8局下邱智呈、吉力吉撈．鞏冠串聯安打攻占二、三壘，再由吳念庭以高飛犧牲打超前戰局。

中華隊今天共用6位投手外加台電支援的王宇傑，胡智爲先發2局6上6下，李東洺中繼2局被敲3安打、失1分，第3局兩出局後被吳柏萱、曾子祐敲安丟掉1分，該局因球數已到提前喊卡。

張奕第5局演出3上3下、送出2次三振，後續莊昕諺、林凱威皆投1局被敲1安打、無失分，曾峻岳面對首位打者黃劼希152公里直球砸到他的身上，再被敲2安打丟掉分數，也因球數已到提前結束第8局。

中華隊雖領先仍完成9局下，雄鷹投手陳冠豪一出局後面對宋晟睿、蔣少宏接連投出觸身球，總教練洪一中趕緊換上陳柏清接替投球，接連解決王博玄、張育成為比賽收尾。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／季前的山本由伸「打得到」 吳念庭笑問：柏融要來嗎？

經典賽／0.53支正選中華隊打練習賽 曾豪駒持續推演隊形

經典賽／中華隊首場練習賽打線出爐！陳晨威、張育成雙箭頭

中職／中信兄弟投打組合未進中華隊 宋晟睿：在電視機前加油

相關新聞

經典賽／中華隊首場自辦賽9安射下雄鷹 6投上陣2人失分

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在首場開門練習賽面對台鋼雄鷹隊，打線敲出9安打，6位投手上陣，李東洺、曾峻岳都失血、未能完...

經典賽／不能永遠都是王葛格在前面 鄭浩均：他是我們的目標

中信兄弟隊本土王牌鄭浩均首度投進世界棒球經典賽中華隊名單，名單公布當下卻是更多不捨心情，談到想面對的對手，鄭浩均的答案是...

經典賽／「小country」不被看好 張育成霸氣回應：不在乎國外怎麼說

中華隊挑戰世界棒球經典賽，再度從不被看好出發，總教練曾豪駒對此淡淡說：「從以前就不看好，打出成績，人家自然就會看好你。」...

經典賽／季前的山本由伸「打得到」 吳念庭笑問：柏融要來嗎？

日本隊高機率在世界棒球經典賽「開門戰」推出山本由伸面對中華隊，作為陣中少數對戰過山本的選手，吳念庭認為賽季前的比賽，都還...

經典賽／日本隊明開訓 菅野智之、菊池雄星稍後加入宮崎集訓

日本隊備戰世界棒球經典賽（WBC），明天起在宮崎展開集訓，擔任特別教練的達比修有將全程參與在宮崎的訓練，參賽的大聯盟球員...

經典賽／中華隊未設預備投手有原因 曾豪駒：若無狀況不會異動

世界棒球經典賽近日公布各隊投手預備名單，中華隊未列人選，總教練曾豪駒對此解釋，教練團討論後認為，如果沒有遇到受傷狀況，不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。