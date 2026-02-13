經典賽／陳冠宇找曾峻岳助加速調整 讚台灣投手進步多

35歲投手陳冠宇加入WBC集訓進度較慢，指定與火球男曾峻岳傳接球刺激加速調整、成效不錯，他提到台灣投手進步多，也都願意為國家貢獻，台灣棒球歷史藉此堆疊、越來越好。

陳冠宇入選世界棒球經典賽（WBC）中華隊正選名單，他今天受訪透露，剛開始加入集訓覺得進度有落差，特別指名要跟球速快的學弟傳接球，選擇跟曾峻岳傳接球，看著曾峻岳的狀態，刺激自己想要更接近、快點跟上，也收到不錯的成效。

陳冠宇表示，目前包括變化球狀況、運科分析數據都在掌控中，明天會再進牛棚，過農曆年後就可以開始實戰登板。

中華隊此次選進16名投手都具備破150公里的球速，陳冠宇直言，「看好這群火球男學弟，潛力不在能想像的範圍內」。他也提到，過去印象中台灣打國際賽，靠王牌投手壓制，最後派終結者關門，但現在的趨勢，加上經典賽投球限制，每名被選到的投手，都有各自的功能和必須負擔的局數。

陳冠宇直呼，台灣的投手真的進步很多，現在的年輕球員也越來越有責任感，都很樂於參與國際賽事，這對台灣棒球是好事。以前學長扎下的根基，讓年輕人喜歡棒球，台灣棒球的歷史，就是靠這樣堆疊起來。

身為代表隊的資深球員，陳冠宇表示，大家都有各自的課表、知道該做什麼事情，不需要特別去督促學弟們，進到代表隊沒什麼不同，學弟們也都練得很勤。

至於比賽用球，陳冠宇提到跟中職用球有差異，大聯盟比賽用球比較大顆，縫線比較平滑，對投手來說，縫線立體、有落差感，扣球的感覺會比較安心，但這都必須要習慣。