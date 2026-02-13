經典賽／張育成定位一、三壘 分析比賽球手感差異

快訊

中央社／ 高雄13日電
張育成。圖中央社提供

張育成上屆經典賽拿下預賽分組MVP，再度入選代表隊直言更緊張想有好表現，此次守備位置以一、三壘為主，點出大聯盟比賽用球對野手傳球感覺比較輕鬆、彈性則比中職好。

張育成在2023年代表台灣打世界棒球經典賽（WBC），拿下分組預賽最有價值球員（MVP）。今年再度被選入經典賽台灣隊，張育成直言感覺更緊張，想有好表現，希望可以幫助球隊，台灣也滿久沒進到經典賽8強。

張育成先前右手肘有不適感，季後選擇保守治療，他今天受訪表示，手肘狀況沒問題，丟球、傳球都不會有痠痛感。他也提到代表隊陣中游擊手多，此次設定的守備位置以一壘、三壘為主，目前三壘的傳球、打擊，手的狀況都沒問題，不會受到影響。

對於比賽用球，張育成表示，大聯盟比賽用球對野手傳球感覺比較好，輕鬆丟球，球就滿會跑的，球的彈性感覺也比中職好，輕輕碰打出來的速度就滿快的，內野滾地球守備時也要特別注意站位。

外媒不看好台灣隊在經典賽的表現，張育成表示，台灣畢竟是曝光度不高的小國家，之前世界12強棒球賽奪冠稍微讓世界看到，經典賽是更大型的賽事舞台，各國都有很多美職大聯盟好手，台灣相對來說大聯盟現役球員少，但球是圓的，不要在乎別人怎麼看，把可以做的事情做到最好，「球場上見」。

