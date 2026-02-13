快訊

經典賽／外野帶幾人曾總有掙扎 費爾柴德是中外野人選

中央社／ 高雄13日電
費爾柴德。 路透社
世界棒球經典賽台灣隊名單抉擇，總教練曾豪駒坦言，外野帶4人還是5人確實有掙扎，想辦法讓隊形更靈活，混血好手費爾柴德放中外野是選項，林子偉則設定為內外野工具人。

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊此次30人名單中帶入4名外野手，包括台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），以及旅日球員林安可，中職球員則有陳傑憲、陳晨威。

台灣隊總教練曾豪駒今天受訪坦言，外野帶4人還是5人，在抉擇過程中有掙扎，考量怎麼讓隊形能夠更靈活調動，選擇內野多選進工具人林子偉，一開始就有跟林子偉說要加練外野，林子偉都有持續準備。

被問起費爾柴德是否會放在中外野位置，曾豪駒表示，還是要等費爾柴德加入之後才有辦法判斷，費爾柴德在美職展現的守備能力無庸置疑，「費爾柴德在中外野也是我們考量之一。」

此次名單有近半數是旅外球員，曾豪駒表示，每名球員都有掌握狀況，目前只能依現在陣中球員陣容觀察，慢慢預設還沒加入的球員可以怎麼排序，做出最好的安排，旅外好手可以加入代表隊，為國家爭取好成績是好事。

至於美媒不看好台灣隊經典賽表現，曾豪駒表示，「從以前就不被看好，把自己做好，打出成績，人家自然就會看好你。」

