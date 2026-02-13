經典賽／陳冠宇換背號意義 披國家隊戰袍20年是榮耀

35歲投手陳冠宇是世界棒球經典賽（WBC）3屆元老，此次改穿20號球衣，陳冠宇解釋，從2006年首度入選國家隊到現在剛好20年、別具意義，20年來可以一直代表國家出賽很榮耀。

投手陳冠宇是本屆經典賽中華隊年紀最長投手，打過3屆經典賽、3屆世界12強棒球賽，經驗豐富，陳冠此次改穿20號而非熟悉的17號，他解釋，當時總教練曾豪駒徵詢意願、確定他有意續拚時，就有先問過他：「17號沒有了，可以接受嗎？」後來才知道是費柴德（Stuart Fairchild）選走17號。

陳冠宇表示，費柴德選擇喜歡的號碼當然沒有問題，他也選擇了另外一個很有意義的數字，從2006年國中首度入選青少棒國家代表隊到現在、剛好20年，這次也可能是最後一次打國家隊，「20年來我很驕傲，也很榮耀可以一直被國家隊青睞，對我來說這也是重要的數字。」

陳冠宇表示，目前還不知道這次比賽結果會怎樣，但想辦法盡全力幫助球隊，經典賽算是最高層級的賽事，也希望有完美的結局。

被問起若有機會，有沒有想過續戰2028年洛杉磯奧運，補齊國家隊一級賽事資歷最後一塊拼圖，陳冠宇笑說，光是這次可以在正選名單，就已經覺得不可思議，先把眼前的事情做好，之前打國家隊剛好都錯過奧運，可能也是注定好的，如果有機會、到時候再說。