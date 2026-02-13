快訊

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

三案纏身…高金素梅涉詐助理費 今赴北檢複訊

國民黨今協調台中市長選舉提名 組發會：雙方已決定民調機構及題目

經典賽／陳冠宇換背號意義 披國家隊戰袍20年是榮耀

中央社／ 高雄13日電
陳冠宇。 中央社
陳冠宇。 中央社

35歲投手陳冠宇是世界棒球經典賽（WBC）3屆元老，此次改穿20號球衣，陳冠宇解釋，從2006年首度入選國家隊到現在剛好20年、別具意義，20年來可以一直代表國家出賽很榮耀。

投手陳冠宇是本屆經典賽中華隊年紀最長投手，打過3屆經典賽、3屆世界12強棒球賽，經驗豐富，陳冠此次改穿20號而非熟悉的17號，他解釋，當時總教練曾豪駒徵詢意願、確定他有意續拚時，就有先問過他：「17號沒有了，可以接受嗎？」後來才知道是費柴德（Stuart Fairchild）選走17號。

陳冠宇表示，費柴德選擇喜歡的號碼當然沒有問題，他也選擇了另外一個很有意義的數字，從2006年國中首度入選青少棒國家代表隊到現在、剛好20年，這次也可能是最後一次打國家隊，「20年來我很驕傲，也很榮耀可以一直被國家隊青睞，對我來說這也是重要的數字。」

陳冠宇表示，目前還不知道這次比賽結果會怎樣，但想辦法盡全力幫助球隊，經典賽算是最高層級的賽事，也希望有完美的結局。

被問起若有機會，有沒有想過續戰2028年洛杉磯奧運，補齊國家隊一級賽事資歷最後一塊拼圖，陳冠宇笑說，光是這次可以在正選名單，就已經覺得不可思議，先把眼前的事情做好，之前打國家隊剛好都錯過奧運，可能也是注定好的，如果有機會、到時候再說。

經典賽 WBC中華隊 陳冠宇

延伸閱讀

高雄恐變天...賴瑞隆喊團結 陳冠安酸2018輸「不就是新潮流袖手旁觀」

經典賽／中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

經典賽／上屆帶14投2旅外 本屆16投9旅外豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

中職左投成稀有財還是得靠陳冠宇 經典賽只能仰賴旅外助拳

相關新聞

經典賽／「小country」不被看好 張育成霸氣回應：不在乎國外怎麼說

中華隊挑戰世界棒球經典賽，再度從不被看好出發，總教練曾豪駒對此淡淡說：「從以前就不看好，打出成績，人家自然就會看好你。」...

經典賽／季前的山本由伸「打得到」 吳念庭笑問：柏融要來嗎？

日本隊高機率在世界棒球經典賽「開門戰」推出山本由伸面對中華隊，作為陣中少數對戰過山本的選手，吳念庭認為賽季前的比賽，都還...

經典賽／不能永遠都是王葛格在前面 鄭浩均：他是我們的目標

中信兄弟隊本土王牌鄭浩均首度投進世界棒球經典賽中華隊名單，名單公布當下卻是更多不捨心情，談到想面對的對手，鄭浩均的答案是...

經典賽／中華隊未設預備投手有原因 曾豪駒：若無狀況不會異動

世界棒球經典賽近日公布各隊投手預備名單，中華隊未列人選，總教練曾豪駒對此解釋，教練團討論後認為，如果沒有遇到受傷狀況，不...

經典賽／平良海馬傷退 藤平尚真遞補進日本隊

日本隊備戰3月開打的世界棒球經典賽，將在本月14日展開集訓，今天更換球員名單，日前拉傷的牛棚大將平良海馬確定退出本屆賽事...

經典賽／陳冠宇換背號意義 披國家隊戰袍20年是榮耀

35歲投手陳冠宇是世界棒球經典賽（WBC）3屆元老，此次改穿20號球衣，陳冠宇解釋，從2006年首度入選國家隊到現在剛好...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。