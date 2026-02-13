經典賽／「小country」不被看好 張育成霸氣回應：不在乎國外怎麼說

中華隊挑戰世界棒球經典賽，再度從不被看好出發，總教練曾豪駒對此淡淡說：「從以前就不看好，打出成績，人家自然就會看好你。」上屆分組MVP張育成說球是圓的，並不在乎國外怎麼說。

中華隊頂著2024年世界12強棒球賽冠軍頭銜，但迎戰強度更高的經典賽，賽前在戰力排名不被看好，外媒評價為「志在參加」。

曾豪駒對此表示，中華隊從以前就不被看好，只要把自己做好、成績打出來，自然就會被看好。

張育成則回應：「其實國外的人都不看好中華隊，我們就小country、很少曝光率，前年12強冠軍稍微讓世界看到我們。WBC是比較大型的比賽，其他隊很多大聯盟選手，中華隊沒有幾個，一定會看扁我們，我們就是做好自己本分，球畢竟是圓的。大家狀態都調整得非常好，到時球場見。」他霸氣說：「我們也沒有在乎國外說我們怎樣。」

張育成上屆經典賽打出分組MVP身手，第二度參戰經典賽，他說心情更緊張一些，「畢竟23年拿了分組MVP，自己也想要有好表現，想要幫助球隊，一定會很緊張，中華隊很久沒有進八強，想要更進步。」