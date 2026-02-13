經典賽／季前的山本由伸「打得到」 吳念庭笑問：柏融要來嗎？

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
王柏融（左）、吳念庭（右）。聯合報系資料照
日本隊高機率在世界棒球經典賽「開門戰」推出山本由伸面對中華隊，作為陣中少數對戰過山本的選手，吳念庭認為賽季前的比賽，都還在調整階段，還是可能打得到他的球。被問到是否有請教「山本殺手」王柏融，他笑答：「那…柏融要來嗎？」

「台日大戰」將在3月6日登場，為中華隊的第二戰、日本隊的第一戰，各界一致看好山本由伸將為日本打頭陣，中華隊迎戰這位世界大賽MVP的可能性高。

吳念庭日職生涯共面對山本由伸23打數，敲出5安打（4支一壘打、1支二壘打），對戰打擊率2成17，其中在打響「得點圈之鬼」名號的2021年，14打數敲出4安打，也是他對戰山本最出色的一季。

吳念庭表示，山本去美國後還是有持續進化，自己對他的印象停留在去美國前，已經時隔滿久，他到道奇後也有改動作、型態，可能無法提供隊友太多經驗談，看情蒐報告會比較準，「如果以我的記憶，就是非常好的投手，失投球也很少，攻擊策略上要抓比較高的球。」

回想自己對戰山本的經驗，他說：「指叉球特別難打，一直顧著指叉球，曲球又很漂亮，每顆球都很厲害。」隨即話鋒一轉，「但是！還是打得到的！賽季前的比賽都很難講，不可能像世界大賽的狀態，多少還是會有調整上的差距，任何可能性都有，比賽下去就知道。」

同樣來自台鋼雄鷹的隊友王柏融，對戰山本由伸頗有一套，握有17打數敲出6安打、打擊率3成53的優勢數據，包括1支全壘打、2支二壘打。被問到是否有請教王柏融，吳念庭笑答：「那柏融要來嗎？」

