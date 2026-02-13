經典賽／0.53支正選中華隊打練習賽 曾豪駒持續推演隊形

中華隊備戰世界棒球經典賽，此次30人正選名單合計14人無法全程參與集訓，僅16人參與今、明天的練習賽，還無法建構完整隊形，總教練曾豪駒坦言，目前只能以現在在隊上的選手去做安排，但對於選手狀況掌握都在預期內。

此次30人名單納入史上新高的12位旅外、2位美籍選手，但也為戰力整合帶來新的考驗，這14人裡僅鄭宗哲、陳柏毓、古林睿煬、孫易磊、林安可曾參與數天中華隊集訓課表，再返回母隊春訓，其餘選手皆尚未向中華隊報到，離隊期間僅能透過外媒報導了解選手近況，像是徐若熙在實戰投打面對8打席被敲4安打、林安可出現背部緊繃等狀況，為中華隊戰力投下未知數。

曾豪駒對此表示，每位選手的投球狀態都有稍微看過，都在預期內，掌握上並不難。

至於隊形安排，他坦言：「現在只能以目前在中華隊的球員去做推演，會慢慢去預設，還沒加入的球員，未來怎麼去做一個排序、最好的安排。」

曾豪駒也指出，要帶4位或5位外野，是討論過程中比較掙扎的部分，而納入林子偉，讓隊形可以靈活調度，也有告知他內野、外野守備都要準備。

中華隊今天先發打線中外野啟用未進入30人名單的宋晟睿，費爾柴德是否為中華隊預設的中外野人選？曾豪駒表示，等到他報到後，會再作判斷，但以他在美職的守備無庸置疑，「對我們來說，是中外野考量人選之一。」