快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／0.53支正選中華隊打練習賽 曾豪駒持續推演隊形

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
世界棒球經典賽中華隊今天開訓，將進行為期一個多月的訓練，迎接即將到來的比賽。記者劉學聖／攝影 劉學聖
世界棒球經典賽中華隊今天開訓，將進行為期一個多月的訓練，迎接即將到來的比賽。記者劉學聖／攝影 劉學聖

中華隊備戰世界棒球經典賽，此次30人正選名單合計14人無法全程參與集訓，僅16人參與今、明天的練習賽，還無法建構完整隊形，總教練曾豪駒坦言，目前只能以現在在隊上的選手去做安排，但對於選手狀況掌握都在預期內。

此次30人名單納入史上新高的12位旅外、2位美籍選手，但也為戰力整合帶來新的考驗，這14人裡僅鄭宗哲、陳柏毓、古林睿煬、孫易磊、林安可曾參與數天中華隊集訓課表，再返回母隊春訓，其餘選手皆尚未向中華隊報到，離隊期間僅能透過外媒報導了解選手近況，像是徐若熙在實戰投打面對8打席被敲4安打、林安可出現背部緊繃等狀況，為中華隊戰力投下未知數。

曾豪駒對此表示，每位選手的投球狀態都有稍微看過，都在預期內，掌握上並不難。

至於隊形安排，他坦言：「現在只能以目前在中華隊的球員去做推演，會慢慢去預設，還沒加入的球員，未來怎麼去做一個排序、最好的安排。」

曾豪駒也指出，要帶4位或5位外野，是討論過程中比較掙扎的部分，而納入林子偉，讓隊形可以靈活調度，也有告知他內野、外野守備都要準備。

中華隊今天先發打線中外野啟用未進入30人名單的宋晟睿，費爾柴德是否為中華隊預設的中外野人選？曾豪駒表示，等到他報到後，會再作判斷，但以他在美職的守備無庸置疑，「對我們來說，是中外野考量人選之一。」

經典賽

延伸閱讀

經典賽／中華隊未設預備投手有原因 曾豪駒：若無狀況不會異動

經典賽／林安可背部不適影響春訓進度 西武監督不讓他太勉強

經典賽／被列入「日本武士隊包圍網」一員 曾豪駒組優異團隊應戰

中職／二度在奪冠高點接教頭喊壓力大 曾豪駒談黃子鵬離隊空缺

相關新聞

經典賽／季前的山本由伸「打得到」 吳念庭笑問：柏融要來嗎？

日本隊高機率在世界棒球經典賽「開門戰」推出山本由伸面對中華隊，作為陣中少數對戰過山本的選手，吳念庭認為賽季前的比賽，都還...

經典賽／中華隊未設預備投手有原因 曾豪駒：若無狀況不會異動

世界棒球經典賽近日公布各隊投手預備名單，中華隊未列人選，總教練曾豪駒對此解釋，教練團討論後認為，如果沒有遇到受傷狀況，不...

經典賽／平良海馬傷退 藤平尚真遞補進日本隊

日本隊備戰3月開打的世界棒球經典賽，將在本月14日展開集訓，今天更換球員名單，日前拉傷的牛棚大將平良海馬確定退出本屆賽事...

經典賽／「小country」不被看好 張育成霸氣回應：不在乎國外怎麼說

中華隊挑戰世界棒球經典賽，再度從不被看好出發，總教練曾豪駒對此淡淡說：「從以前就不看好，打出成績，人家自然就會看好你。」...

經典賽／0.53支正選中華隊打練習賽 曾豪駒持續推演隊形

中華隊備戰世界棒球經典賽，此次30人正選名單合計14人無法全程參與集訓，僅16人參與今、明天的練習賽，還無法建構完整隊形...

經典賽／林安可背部不適影響春訓進度 西武監督不讓他太勉強

旅日好手林安可正在日本宮崎參加西武獅隊春訓，最近因為背部不適，訓練進度受到影響，西武監督西口文也表示，林安可還要代表中華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。