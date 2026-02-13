快訊

經典賽／中華隊未設預備投手有原因 曾豪駒：若無狀況不會異動

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
曾豪駒。聯合報系資料照
曾豪駒。聯合報系資料照

世界棒球經典賽近日公布各隊投手預備名單，中華隊未列人選，總教練曾豪駒對此解釋，教練團討論後認為，如果沒有遇到受傷狀況，不會進行異動，若有傷兵，則可從大名單換人，因此做此決定。

本屆賽事可設6位投手預備名單，可在進入8強後換人，然而中華隊並未設定此份名單，引起球迷討論。

曾豪駒解釋這條規則運作，可放6投預備，但同時也要在原本的16人中設定4個準備替換，「教練團討論下來，如果沒有異樣，就不會去做異動。」他指出，若有傷兵出現，仍可從大名單去換人，所以最終未設預備名單，他也強調：「希望大家身體都保持健康進入比賽。」

中華隊投手名單以割捨王彥程、納入張峻瑋引起較多討論，曾豪駒表示，會考慮近況、賽季數據表現，「兩位都是在自己所屬球隊有不錯表現，討論過程最後考量投球準確度和控制力，球速有沒有達到我們想要，也會考慮整個隊形搭配。」

經典賽 曾豪駒

相關新聞

經典賽／「小country」不被看好 張育成霸氣回應：不在乎國外怎麼說

中華隊挑戰世界棒球經典賽，再度從不被看好出發，總教練曾豪駒對此淡淡說：「從以前就不看好，打出成績，人家自然就會看好你。」...

經典賽／季前的山本由伸「打得到」 吳念庭笑問：柏融要來嗎？

日本隊高機率在世界棒球經典賽「開門戰」推出山本由伸面對中華隊，作為陣中少數對戰過山本的選手，吳念庭認為賽季前的比賽，都還...

經典賽／不能永遠都是王葛格在前面 鄭浩均：他是我們的目標

中信兄弟隊本土王牌鄭浩均首度投進世界棒球經典賽中華隊名單，名單公布當下卻是更多不捨心情，談到想面對的對手，鄭浩均的答案是...

經典賽／平良海馬傷退 藤平尚真遞補進日本隊

日本隊備戰3月開打的世界棒球經典賽，將在本月14日展開集訓，今天更換球員名單，日前拉傷的牛棚大將平良海馬確定退出本屆賽事...

經典賽／0.53支正選中華隊打練習賽 曾豪駒持續推演隊形

中華隊備戰世界棒球經典賽，此次30人正選名單合計14人無法全程參與集訓，僅16人參與今、明天的練習賽，還無法建構完整隊形...

