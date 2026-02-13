聽新聞
經典賽／中華隊未設預備投手有原因 曾豪駒：若無狀況不會異動
世界棒球經典賽近日公布各隊投手預備名單，中華隊未列人選，總教練曾豪駒對此解釋，教練團討論後認為，如果沒有遇到受傷狀況，不會進行異動，若有傷兵，則可從大名單換人，因此做此決定。
本屆賽事可設6位投手預備名單，可在進入8強後換人，然而中華隊並未設定此份名單，引起球迷討論。
曾豪駒解釋這條規則運作，可放6投預備，但同時也要在原本的16人中設定4個準備替換，「教練團討論下來，如果沒有異樣，就不會去做異動。」他指出，若有傷兵出現，仍可從大名單去換人，所以最終未設預備名單，他也強調：「希望大家身體都保持健康進入比賽。」
中華隊投手名單以割捨王彥程、納入張峻瑋引起較多討論，曾豪駒表示，會考慮近況、賽季數據表現，「兩位都是在自己所屬球隊有不錯表現，討論過程最後考量投球準確度和控制力，球速有沒有達到我們想要，也會考慮整個隊形搭配。」
