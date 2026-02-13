快訊

美股早盤／CPI沒驚喜三大指數震盪 應材飆漲12%拉抬費半

人才荒…學界延後退休者眾 公立大學正教授7成逾55歲

還能這樣玩？新北高手百萬大紅包一次對中7注 700萬爽入袋

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊首場練習賽打線出爐！陳晨威、張育成雙箭頭

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
張育成、鄭宗哲。本報資料照片
張育成、鄭宗哲。本報資料照片

中華隊打線雛形首度曝光，今天在自辦熱身賽面對台鋼雄鷹隊排出10棒打線，由陳晨威、張育成擔任前兩棒雙箭頭，先發投手由胡智爲擔綱。

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天首度「開門」比賽，在澄清湖棒球場面對雄鷹，多達12位旅外及2位美籍選手都不在陣中，以中職班底排出打線，第四棒由吉力吉撈．鞏冠扛起，先發投捕搭檔則是胡智爲、林家正。

內野陣型由林子偉、江坤宇扛起二游防區，張育成、吳念庭負責一、三壘，此戰安排10棒次，第9棒、10棒宋晟睿、戴培峰皆未在30人名單內。

2/13中華隊先發打線（vs.台鋼雄鷹）

第一棒 陳晨威 左外野

第二棒 張育成 一壘

第三棒 陳傑憲 右外野

第四棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

第五棒 吳念庭 三壘

第六棒 林子偉 二壘

第七棒 江坤宇 游擊

第八棒 林家正 捕手

第九棒 宋晟睿 中外野

第十棒 戴培峰

先發投手 胡智爲

經典賽

延伸閱讀

經典賽有用球數枷鎖 中華隊4連戰雙先發大預測

經典賽／不只有費爾柴德 守護者記者看中華隊名單很Guardians

經典賽／江坤宇是「投手的好朋友」 吳復連：10年內無人可取代

經典賽中華隊30人大預測 內野太豪華連江坤宇都在入選邊緣

相關新聞

經典賽／中華隊首場自辦賽9安射下雄鷹 6投上陣2人失分

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在首場開門練習賽面對台鋼雄鷹隊，打線敲出9安打，6位投手上陣，李東洺、曾峻岳都失血、未能完...

經典賽／「小country」不被看好 張育成霸氣回應：不在乎國外怎麼說

中華隊挑戰世界棒球經典賽，再度從不被看好出發，總教練曾豪駒對此淡淡說：「從以前就不看好，打出成績，人家自然就會看好你。」...

經典賽／山本由伸每顆球都很厲害 吳念庭：還是打得到

日本隊高機率在世界棒球經典賽「開門戰」推出山本由伸面對中華隊，作為陣中少數對戰過山本的選手，吳念庭認為賽季前的比賽，都還...

經典賽／平良海馬傷退 藤平尚真遞補進日本隊

日本隊備戰3月開打的世界棒球經典賽，將在本月14日展開集訓，今天更換球員名單，日前拉傷的牛棚大將平良海馬確定退出本屆賽事...

經典賽／中華隊未設預備投手有原因 曾豪駒：若無狀況不會異動

世界棒球經典賽近日公布各隊投手預備名單，中華隊未列人選，總教練曾豪駒對此解釋，教練團討論後認為，如果沒有遇到受傷狀況，不...

經典賽／平良海馬原是日本終結者人選 隅田知一郎遞補石井大智

日本隊在14日集訓開始前，名單再做更動，去年球季表現超神勇的阪神隊牛棚投手石井大智，日前在隊內春訓紅白戰時傷及阿基里斯腱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。