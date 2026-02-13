經典賽／中華隊首場練習賽打線出爐！陳晨威、張育成雙箭頭

中華隊打線雛形首度曝光，今天在自辦熱身賽面對台鋼雄鷹隊排出10棒打線，由陳晨威、張育成擔任前兩棒雙箭頭，先發投手由胡智爲擔綱。

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天首度「開門」比賽，在澄清湖棒球場面對雄鷹，多達12位旅外及2位美籍選手都不在陣中，以中職班底排出打線，第四棒由吉力吉撈．鞏冠扛起，先發投捕搭檔則是胡智爲、林家正。

內野陣型由林子偉、江坤宇扛起二游防區，張育成、吳念庭負責一、三壘，此戰安排10棒次，第9棒、10棒宋晟睿、戴培峰皆未在30人名單內。