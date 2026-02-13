聽新聞
經典賽／中華隊首場練習賽打線出爐！陳晨威、張育成雙箭頭
中華隊打線雛形首度曝光，今天在自辦熱身賽面對台鋼雄鷹隊排出10棒打線，由陳晨威、張育成擔任前兩棒雙箭頭，先發投手由胡智爲擔綱。
中華隊備戰世界棒球經典賽，今天首度「開門」比賽，在澄清湖棒球場面對雄鷹，多達12位旅外及2位美籍選手都不在陣中，以中職班底排出打線，第四棒由吉力吉撈．鞏冠扛起，先發投捕搭檔則是胡智爲、林家正。
內野陣型由林子偉、江坤宇扛起二游防區，張育成、吳念庭負責一、三壘，此戰安排10棒次，第9棒、10棒宋晟睿、戴培峰皆未在30人名單內。
2/13中華隊先發打線（vs.台鋼雄鷹）
第一棒 陳晨威 左外野
第二棒 張育成 一壘
第三棒 陳傑憲 右外野
第四棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊
第五棒 吳念庭 三壘
第六棒 林子偉 二壘
第七棒 江坤宇 游擊
第八棒 林家正 捕手
第九棒 宋晟睿 中外野
第十棒 戴培峰
先發投手 胡智爲
