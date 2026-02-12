經典賽／林安可背部不適影響春訓進度 西武監督不讓他太勉強
旅日好手林安可正在日本宮崎參加西武獅隊春訓，最近因為背部不適，訓練進度受到影響，西武監督西口文也表示，林安可還要代表中華隊參加世界棒球經典賽，不能讓他過度訓練。
經典賽將於3月5日開打，中華隊在預賽C組的對手依序是澳洲、日本、捷克、南韓，「5搶2」爭取八強門票，晉級兩隊直接前進美國邁阿密進行複賽。
日本媒體「日刊體育」指出，林安可過去幾天一直無法完成全部訓練，西口文也解釋他的情況，主因是背部有些僵硬，因此不能讓他過度訓練。
西口文也認為，林安可應該可在14日恢復正常訓練，但會仔細評估他的身體狀況，不會讓他太勉強。
