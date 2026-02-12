經典賽／阪神對抗賽受傷 日本隊投手石井大智決定因傷退出

第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將在3月登場，日本職棒阪神虎的28歲投手石井大智也入選日本隊，不過阪神球團今天宣布，他因為左腳阿基里斯腱受傷，已經辭退本屆賽事。

「中日體育」報導，石井昨天在阪神球團位在沖繩縣宜野座的基地對抗賽登板。他當時在有跑者上壘的情況下補位防守，並從一壘方向往本壘後方移動時，於倒退期間突然蹲下，表情痛苦，且留意左腳踝附近的部位。他隨後在工作人員陪同下，被擔架抬離球場。

球團說明，他後來在大阪府內的醫院接受檢查，被診斷出「左腳阿基里斯腱受傷」，已經提出辭退WBC參賽資格。

石井於2021年選秀第8指名加入阪神。去年賽季以中繼投手身分出賽53場，僅失1分、防禦率0.17，留下驚人成績。

這屆WBC將於3月開打，20支隊伍分為A、B、C、D共4組，每組5隊進行預賽，各組取前2名晉級，並在美國進行複賽。台灣與日本、澳洲、韓國、捷克分在C組，C組賽事將在3月5日至10日於東京巨蛋舉行。