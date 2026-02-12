經典賽／官網列出本屆六大看點 點出大谷曾被捷克工程師三振

第6屆世界棒球經典賽將於3月5日開打，官網引用前一屆投打數據列出六大看點，特別提到大谷翔平曾被捷克隊陣中一名工程師三振，代表經典賽的進攻風格和大聯盟比賽截然不同。

日本隊在2023年經典賽奪下隊史第3冠，官網指出，3年前讓球迷印象最深刻的事，幾乎肯定是大谷擔任「終結者」，不僅在冠軍戰再見三振美國隊長、天使隊友楚奧特（ Mike Trout），幫助日本隊3：2贏得冠軍，他還創造本世紀最令人難忘的時刻之一。

日本隊當時在預賽對捷克隊之戰以10：2獲勝，大谷面對電子工程師出身的薩多利亞（Ondrej Satoria），對決3球就遭變速球三振，成為另類焦點；捷克隊在本屆賽事和中華隊同組，是參賽20隊中唯一沒有大聯盟選手的隊伍，薩多利亞再度當選國手。

官網指出，今年20支參賽球隊有19支是上一屆老面孔，最後一席由巴西隊取代中國隊，每支球隊都有現役大聯盟或小聯盟球員，包括一些未來之星，比賽精彩程度固然是關鍵，但意義遠不止於勝負，甚至可以提前了解一些未來進入大聯盟的國際球星。

官網根據上屆賽事相關數據，點出今年值得關注的焦點，除了點出經典賽和大聯盟賽事進攻風格不同，其他五大看點包括：美國隊投手群可望展現更快球速、美國和多明尼加隊打線展開強力球風、日本隊投手群指叉球威力驚人、日本職棒向大聯盟輸送人才的渠道不斷拓展、義大利隊增添長打好手提升火力。