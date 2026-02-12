經典賽／卡洛爾受傷無緣參賽 蔡其昌祝福盼早日康復

美國職棒大聯盟台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）因鉤狀骨骨折，無緣參加世界棒球經典賽（WBC），中華職棒會長蔡其昌第一時間送上祝福，期盼卡洛爾早日康復。

效力美職亞利桑那響尾蛇隊的卡洛爾因母親是台灣人，具有代表台灣參加經典賽的身分，蔡其昌昨天在臉書發文表示，去年曾訪美拜訪卡洛爾，「雖然最終未能順利邀請他加入Team Taiwan，但他始終對台灣球迷的熱情支持心懷感謝。」

卡洛爾當時表明目標是爭取美國隊，不希望占據中華隊名額而予以婉拒，蔡其昌透露，卡洛爾承諾未來將安排時間來台舉辦棒球營，親自指導台灣的小朋友，回應台灣球迷的熱愛。

卡洛爾最終也入選美國隊30人名單，只不過昨天傳出他在春訓實戰打擊時，右手鉤狀骨骨折無法參加經典賽，蔡其昌表示「看著他如願加入夢想中的美國隊，我們也由衷替他感到驕傲與開心。然而此刻傳來傷勢消息，仍讓人相當不捨。」

對於卡洛爾受傷狀況，蔡其昌希望台灣球迷能夠一起送上祝福，「期盼他早日康復、重返賽場，持續在大聯盟發光發熱。」