經典賽／3A重砲內野手龍恩出征經典賽 台灣血統是PTT鄉民「神」出來的

聯合新聞網／ 綜合報導
台裔美籍的龍恩（Jonathon Long）預計在228加入中華隊集訓。 截圖自龍仔IG
2026年世界棒球經典賽中華隊30人名單上周公布，效力美職小熊隊3A的台美混血小將龍恩（Jonathon Long）將為台灣出賽。有趣的是，其實龍恩的混血身分最初是被PTT鄉民「神」出來的，中職得知後才前去接洽，最終促成了這樁喜事。

本屆WBC中華隊陣容不僅出現15名旅外球員是史上最多，當中出現台美混血球員也是史上首見，包含大聯盟克里夫蘭守護者隊外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）和芝加哥小熊3A的重砲內野手龍恩。

依規定，選手父母如果在該國家出生或為該國家的公民，就可以代表該國出賽。而費爾柴德的母親是台灣人，因此他和另一位台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）早早就被中職鎖定，徵詢為台灣出戰經典賽的意願。不過，龍恩的身分卻是在去年才意外被鄉民公開。

去年5月28日，PTT棒球版有一篇以「小聯盟台灣血統球員」為題的發文，談到中華隊近期持續招募「卡仔費仔」的消息，因此想分享一位最近才知道有台灣血統的小聯盟球員——Jonathon Long。

發文的鄉民寫道：「會知道是因為他是我老婆家的親戚，母親是台灣人。現在是小熊系統的3A，右投右打、守一三壘左外野。」重點是打擊成績相當亮眼，小聯盟3年平均OPS接近0.9，有30轟，2025年賽季在3A 的OPS更高達0.960（當時）。

原PO表示，不知道國家隊組訓時有沒有管道接觸這些有台灣血統的球員，他認為，招募這類型還在小聯盟奮鬥、但已經在高層級且有實績的球員，成功的機會應該大於大聯盟明星級的「卡仔」。貼文一出，隨即引發棒球版鄉民熱烈迴響，而最終中職也真的聽到了網友的呼喚，成功延攬「龍仔」為台灣出征經典賽。

2026年世界棒球經典賽中華隊30人名單上周公布，效力小聯盟3A的台美混血小將龍恩（Jonathon Long）將為台灣出賽。有趣的是，其實龍恩的混血身分最初是被PTT鄉民「神」出來的，中職得知後才錢去接洽，最終促成了這樁喜事。

