經典賽／台美混血卡洛爾傳因傷動刀 無緣披美國戰袍

中央社／ 鳳凰城11日綜合外電報導
亞利桑那響尾蛇台美混血好手「卡仔」卡洛爾。 美聯社
根據美國職棒大聯盟MLB官網，亞利桑那響尾蛇台美混血好手「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）因為受傷將動手術，無法在世界棒球經典賽為美國隊效力。

消息人士今天告訴MLB.com，卡洛爾昨天在實戰打擊中右手鉤狀骨骨折將進行手術。響尾蛇尚未證實這項消息，卡洛爾的歸隊時間尚不明朗。

根據MLB官網，卡洛爾定於今天進行手術，他本來有望代表美國隊參加世界棒球經典賽（WBC），但因傷勢將無法出賽。

卡洛爾在美國西雅圖出生長大，母親蔡珮琳（Pey-Lin Carroll Tsai）在台灣出生，他於2019年MLB選秀會首輪第16順位被響尾蛇選中，2022年升上大聯盟。

之後，卡洛爾於2023年奪下國聯新人王，幫助響尾蛇一路殺進世界大賽，他迄今2度入選明星賽，且是世界大賽首位台裔球員。

MLB今年初公布2026現役百大球星名單，卡洛爾從去年的32名躍升至第9名，生涯首度進入前10名。

