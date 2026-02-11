經典賽／中華隊練習賽 澄清湖球場加開13日內野上層自由席

世界棒球經典賽（WBC）中華隊13、14日與中職台鋼雄鷹隊練習賽兩場共1.8萬張票已被索取完畢，聯盟宣布，將加開13日場次內野上層自由席，於12日中午開放索票。

世界棒球經典賽中華隊持續備戰，將於13、14日在高雄澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊打練習賽，為經典賽中華隊首場對外亮相賽事，2場比賽將於中午12時開放球迷入場，開賽時間皆為下午1時。

2場練習賽今天中午12時起開放索票，13日開放內野下層6000張票，14日假日開放內野上下層共1萬2000張票，聯盟今天公告，在球迷朋友的熱情支持下，兩場總計1.8萬張門票皆已全數索取完畢。