經典賽／中華隊練習賽 澄清湖球場加開13日內野上層自由席

中央社／ 台北11日電
中華隊練習賽 ，清湖球場加開13日內野上層自由席。 聯合報系資料照
中華隊練習賽 ，清湖球場加開13日內野上層自由席。 聯合報系資料照

世界棒球經典賽（WBC）中華隊13、14日與中職台鋼雄鷹隊練習賽兩場共1.8萬張票已被索取完畢，聯盟宣布，將加開13日場次內野上層自由席，於12日中午開放索票。

世界棒球經典賽中華隊持續備戰，將於13、14日在高雄澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊打練習賽，為經典賽中華隊首場對外亮相賽事，2場比賽將於中午12時開放球迷入場，開賽時間皆為下午1時。

2場練習賽今天中午12時起開放索票，13日開放內野下層6000張票，14日假日開放內野上下層共1萬2000張票，聯盟今天公告，在球迷朋友的熱情支持下，兩場總計1.8萬張門票皆已全數索取完畢。

聯盟感謝球迷們對中華隊的支持，為讓更多人有機會進場觀賽，12日中午12時將加開13日（週五）場次內野上層自由席，歡迎全台球迷把握最後索票機會，一起進場為中華英雄加油。

中華隊練習賽時間。 CPBL提供
中華隊練習賽時間。 CPBL提供

經典賽
×

