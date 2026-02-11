聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／中華隊練習賽 澄清湖球場加開13日內野上層自由席
世界棒球經典賽（WBC）中華隊13、14日與中職台鋼雄鷹隊練習賽兩場共1.8萬張票已被索取完畢，聯盟宣布，將加開13日場次內野上層自由席，於12日中午開放索票。
世界棒球經典賽中華隊持續備戰，將於13、14日在高雄澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊打練習賽，為經典賽中華隊首場對外亮相賽事，2場比賽將於中午12時開放球迷入場，開賽時間皆為下午1時。
2場練習賽今天中午12時起開放索票，13日開放內野下層6000張票，14日假日開放內野上下層共1萬2000張票，聯盟今天公告，在球迷朋友的熱情支持下，兩場總計1.8萬張門票皆已全數索取完畢。
聯盟感謝球迷們對中華隊的支持，為讓更多人有機會進場觀賽，12日中午12時將加開13日（週五）場次內野上層自由席，歡迎全台球迷把握最後索票機會，一起進場為中華英雄加油。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。