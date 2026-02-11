經典賽／平良海馬傷退 藤平尚真遞補進日本隊

快訊

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
藤平尚真(圖)遞補傷退的平良海馬。
日本隊備戰3月開打的世界棒球經典賽，將在本月14日展開集訓，今天更換球員名單，日前拉傷的牛棚大將平良海馬確定退出本屆賽事，由樂天金鷲隊主力牛棚、2024年世界12強賽國手藤平尚真遞補。

去年擔任西武隊終結者的平良海馬，今年首度入選經典賽名單，他也在休賽季就積極做準備，但上周春訓時感覺不適，前往宮崎當地醫院檢查，診斷為左小腿輕微拉傷，預計要休息2至3周，恐怕趕不及經典賽。

今天日本隊就做出球員異動，由樂天金鷲隊藤平尚真遞補，他在前年12強賽扛重任，出賽6場，投了6局，被敲4支安打，有12次三振，沒有失分，防禦率0。

藤平尚真原本被列入這次經典賽日本隊的「預備登錄投手名單」，如今遞補傷退的平良海馬，讓原本日職唯一無人入選的樂天金鷲隊也得以參戰經典賽。藤平尚真表示：「能夠獲得徵召感到非常榮幸。我希望在被賦予的位置上全力以赴，努力為日本隊的勝利做出貢獻。」

經典賽
