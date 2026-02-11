經典賽／台中市府爲經典賽直播暖身 週週抽大巨蛋門票首波幸運兒現身

2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開賽倒數不到一個月，台中市政府提前炒熱棒球氛圍，推出市府前廣場賽事直播「週週抽好禮」系列活動。首波抽出的獎項為「2026台日棒球國際交流賽」門票，該賽事為中華隊備戰經典賽的自辦熱身賽，今（11）日兩位中獎球迷現身府前廣場經典賽紀念球前，由運動局長游志祥親自贈獎。游局長表示，希望透過系列活動，讓球迷在經典賽開打前就能感受賽事氛圍，也邀請全國球迷於賽事期間相約府前廣場，一起看直播、為中華隊加油。

首波幸運得主陳小姐表示，自己平時就熱愛棒球，得知運動局推出「週週抽好禮」活動後，立刻到運動局粉專留言、打卡參加，希望一邊為中華隊應援、一邊試試手氣，也預祝中華隊再創佳績、挺進八強。另一位得主何小姐則分享，雖然本屆經典賽中華隊遠赴日本迎戰世界強權，無法在台灣主場大聲應援略感可惜，但市府將「台中限定」經典賽紀念球展示於府前廣場，讓球迷仍能就近感受賽事氛圍，也期待賽事期間到現場與大家一同見證精彩時刻。

游局長指出，台中在國際上享有「世界棒球之都」美名。回顧上屆「2023世界棒球經典賽」預賽，台中即為舉辦城市之一，累積豐富國際賽事經驗。本屆經典賽，市府除規劃府前廣場賽事直播派對，希望延續城市棒球熱度，也讓球迷在地感受國際賽事氛圍。

活動另一亮點為「台中限定」經典賽紀念球，象徵台中承辦國際級賽事的實力，也是城市棒球記憶的重要印記。即日起民眾可至台中市政府前廣場與紀念球合影，上傳至個人Facebook、Instagram 或 Threads，並打卡標註「台中市府前廣場」，即可至運動局臉書官方粉絲專頁參加抽獎。

運動局補充，本次「中市府前WBC直播抽好禮」活動自2月2日起連續四週推出，前三週抽出「2026台日棒球國際交流賽」門票，每週一開放留言應援、每週五公開抽獎。另於3月5日至3月8日賽事直播期間，市府也將加碼準備10份現場好禮，於直播現場抽出給到場參與的球迷朋友。更多經典賽相關活動資訊，將公告於運動局臉書官方臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064083490300&locale=zh_TW。