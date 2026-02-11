嘖嘖募資火速達標！《中華隊×經典賽20年》回首臺灣棒球榮耀與低潮

全台唯一新聞紀實棒球訂製書《中華隊ｘ經典賽20年》| 熱血應援台灣棒球，我們不缺席！圖片來源／聯合知識庫

第六屆世界棒球經典賽，中華隊30人正式名單2月6日終於公布，包括7位旅美、5位旅日、13位中職以及目前無所屬球隊的捕手林家正。中華隊所在C組將依序對上澳洲、日本、捷克、南韓，各隊都以中華隊為主要對手爭取晉級，3月5日首戰對澳洲，具有重要指標作用。

過往五屆中華隊均有參與，2013 那年，號稱「史上最強中華隊」順利打入複賽，面對強敵日本，我們領先到九局上半，3：2，「只差一個好球」就能終結比賽，卻讓對手追平，延長賽一分飲恨，印證了棒球「第九局才開始」的名言。

2009年第二屆比賽，中華隊首場負於南韓、第二場輸給大陸，不到24小時打包回家，創下「史上最慘中華隊」，而後促成政府的振與棒球計畫。而上屆賽事，張育成砲轟義大利、荷蘭，讓我們首度有球員入選WBC全明星隊。

報時光團隊編製的《中華隊×經典賽20年》嘖嘖募資計畫已正式上線！這本書記錄著中華隊完整呈現六屆經典賽中華隊出賽的精彩瞬間，經典賽是世界棒球的最高殿堂，每屆總有著令人難忘的歷史鏡頭，讓人哭、讓人笑、讓人拍桌、讓人狂吼，那是屬於所有台灣人「同在一起」的感動。

本書隨書附贈中華隊CT燙片，可以貼在T恤、貼在包包、貼在帽子，隨時展現對Team Taiwan的支持；此外，隨書可以優惠價格加購藍、白兩種顏色的球衣或是具有特色的紀念球，一定物超所值。

本書蒐集《聯合報》與《民生報》過往經典賽的關鍵賽事， 更特別訪問中華隊各屆傑出球星回憶當年場景，並加入獨家「棒球小教室」專欄，深入解析戰術布局與比賽理念，打造出最完整、最具收藏價值的紀實專書。現在超早鳥34折，優惠價1,280元，讓球迷搶先收藏中華隊專屬的榮耀。