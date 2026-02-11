經典賽／日本隊又有傷兵 石井大智補位傷退被擔架抬出場

世界棒球經典賽日本隊將在3天後於宮崎展開集訓，但在這之前又傳出傷兵消息，效力於阪神隊牛棚投手的石井大智，今天在春訓隊內紅白戰時，補位疑似時受傷，被擔架抬出場。

28歲的石井大智去年球季投出驚人成績，出賽53場，合計投53局只失1分，拿下36次中繼成功，防禦率只有0.17，創下日職單季50局以上的最低防禦率，也獲得國家隊的青睞，入選本屆經典賽日本隊名單。

只是還沒向日本隊報到，石井大智今天在阪神隊春訓熱身賽就傳傷情，根據日本媒體報導，他在隊內紅白賽第3局登板，之後因補位，跑向捕手後方時突然坐倒在地，疑似左腳受傷，露出痛苦的表情，之後被擔架抬下場。

日本隊日前已有後援投手平良海馬（西武隊）在春訓時左小腿輕微拉傷，預計要休息2至3周，如今又有石井大智受傷，牛棚戰力可能受影響，但兩人目前狀況還未明朗，是否能參與經典賽還有待日本隊公布。