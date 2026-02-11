快訊

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

日本萬萬稅：食品消費稅歸零，會成為財政風險？

經典賽／春訓首次實戰投打被揮4支安打 日媒形容徐若熙露出苦澀笑容

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
徐若熙。圖／福岡軟銀鷹隊提供
徐若熙。圖／福岡軟銀鷹隊提供

旅日好手徐若熙全力備戰3月5日開打的世界棒球經典賽，今天首度在軟銀鷹隊春訓進行實戰投打練習，面對8名打者被揮出4支安打，包括1支二壘打，日本媒體「西日本體育」指出，被譽為「台灣至寶」的徐若熙投打練習「首秀」苦樂參半。

徐若熙面對8位打者投了20球，其中11顆好球，雖讓柳町達揮出中外野飛球出局，但面對經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介都被揮出安打，接下來5名打者依序是谷川原健太左外野飛球出局、正木智也中外野二壘打、川瀨晃中外野飛球出局、井上朋也安打、笹川吉康三壘界外飛球出局。

「西日本體育」報導，徐若熙被正木智也揮出二壘打，緊接著井上朋也又把第一球打到中外野，讓他臉上露出苦澀的笑容，對於這位「台灣至寶」來說，首次春訓實戰有點苦澀，以苦樂參半的結局結束。

經典賽 徐若熙
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽／有用球數枷鎖 中華隊4連戰雙先發大預測

日職／徐若熙將連投日本隊、中華隊 日媒：「超VIP級」調整

日職／徐若熙切換成「WBC模式」 想過如果對決大谷⋯⋯

經典賽／徐若熙練投後霸氣回應日媒 想證明中華隊是一支強隊

相關新聞

經典賽／今井達也等6人列日本隊「預備投手」 大聯盟公布名單沒中華隊

世界棒球經典賽（WBC）20隊的參賽30人名單上周揭曉，根據經典賽規定，各隊還可以提出最多6名預備投手，今天（11日）大...

經典賽／春訓首次實戰投打被揮4支安打 日媒形容徐若熙露出苦澀笑容

旅日好手徐若熙全力備戰3月5日開打的世界棒球經典賽，今天首度在軟銀鷹隊春訓進行實戰投打練習，面對8名打者被揮出4支安打，...

經典賽／灣聲「We are好棒棒」音樂會 再出發應援中華隊

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，灣聲樂團推出「We are好棒棒」音樂會，精選「再出發」等多首棒球經典曲目...

「吃起來」氣勢絕不能輸！台灣球賽上的特色應援文化

棒球場邊的球迷與啦啦隊無疑也是比賽的焦點，不論是透過道具加油助威，還是跳舞應援，台灣球迷的支持方式總是多樣且充滿創意，其中最具特色的應援方式莫過於「吃對手國家的代表性食物」。

經典賽／肩傷錯過WBC 南韓火球男文東珠一度不敢看手機

南韓隊火球男文東珠因肩膀傷情無緣世界棒球經典賽，今天首度對此發聲，坦言這段時間在身體上、心理上都非常艱難，也很遺憾錯過一...

經典賽／不只有費爾柴德 守護者記者看中華隊名單很Guardians

世界棒球經典賽各隊30人名單已經亮牌，大聯盟各隊也紛紛盤點自家選手參賽人數，守護者隊隨隊記者注意到中華隊的名單很「Gua...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。