經典賽／春訓首次實戰投打被揮4支安打 日媒形容徐若熙露出苦澀笑容
旅日好手徐若熙全力備戰3月5日開打的世界棒球經典賽，今天首度在軟銀鷹隊春訓進行實戰投打練習，面對8名打者被揮出4支安打，包括1支二壘打，日本媒體「西日本體育」指出，被譽為「台灣至寶」的徐若熙投打練習「首秀」苦樂參半。
徐若熙面對8位打者投了20球，其中11顆好球，雖讓柳町達揮出中外野飛球出局，但面對經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介都被揮出安打，接下來5名打者依序是谷川原健太左外野飛球出局、正木智也中外野二壘打、川瀨晃中外野飛球出局、井上朋也安打、笹川吉康三壘界外飛球出局。
「西日本體育」報導，徐若熙被正木智也揮出二壘打，緊接著井上朋也又把第一球打到中外野，讓他臉上露出苦澀的笑容，對於這位「台灣至寶」來說，首次春訓實戰有點苦澀，以苦樂參半的結局結束。
