聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／今井達也等6人列日本隊「預備投手」 大聯盟公布名單沒中華隊
世界棒球經典賽（WBC）20隊的參賽30人名單上周揭曉，根據經典賽規定，各隊還可以提出最多6名預備投手，今天（11日）大聯盟公布各隊的「預備投手登錄名單」（Designated Pitcher Pool，DPP），共列出16隊的名單，沒有中華隊。
經典賽的預備投手登錄名單，各隊可以列入最多6名投手，之後從這份名單中替換選手，預賽結束後最多可以更換4名投手，進入8強之後最多可以再換2人。
今天大聯盟公布各隊的預備投手登錄名單，但沒有中華隊。日本隊列滿6名投手，包括兩名旅美球員今井達也（太空人）、小笠原慎之介（國民），另4名日職投手包括2024年世界12強賽國手藤平尚真（樂天）、隅田知一郎（西武），以及金丸夢斗（中日）、杉山一樹（軟銀）。
南韓則是列了4名預備投手，先前因肩膀傷受傷被移出30人名單的文東珠，經檢查後為肩膀發炎，非嚴重傷勢，經休息後就能恢復投球，也被列在此份名單中，另3人為裴燦陞（三星）、金澤延（斗山）和劉泳燦（LG）。
美國隊則是登錄5名預備投手，包括希爾（Tim Hill）、霍夫曼（Jeff Hoffman）、羅傑斯（Tyler Rogers）、史特拉姆（Matt Strahm）和韋斯特（Will Vest）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。