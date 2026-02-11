經典賽／今井達也等6人列日本隊「預備投手」 大聯盟公布名單沒中華隊

世界棒球經典賽（WBC）20隊的參賽30人名單上周揭曉，根據經典賽規定，各隊還可以提出最多6名預備投手，今天（11日）大聯盟公布各隊的「預備投手登錄名單」（Designated Pitcher Pool，DPP），共列出16隊的名單，沒有中華隊。

經典賽的預備投手登錄名單，各隊可以列入最多6名投手，之後從這份名單中替換選手，預賽結束後最多可以更換4名投手，進入8強之後最多可以再換2人。

今天大聯盟公布各隊的預備投手登錄名單，但沒有中華隊。日本隊列滿6名投手，包括兩名旅美球員今井達也（太空人）、小笠原慎之介（國民），另4名日職投手包括2024年世界12強賽國手藤平尚真（樂天）、隅田知一郎（西武），以及金丸夢斗（中日）、杉山一樹（軟銀）。

南韓則是列了4名預備投手，先前因肩膀傷受傷被移出30人名單的文東珠，經檢查後為肩膀發炎，非嚴重傷勢，經休息後就能恢復投球，也被列在此份名單中，另3人為裴燦陞（三星）、金澤延（斗山）和劉泳燦（LG）。

美國隊則是登錄5名預備投手，包括希爾（Tim Hill）、霍夫曼（Jeff Hoffman）、羅傑斯（Tyler Rogers）、史特拉姆（Matt Strahm）和韋斯特（Will Vest）。