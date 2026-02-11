快訊

經典賽／今井達也等6人列日本隊「預備投手」 大聯盟公布名單沒中華隊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
今井達也。 美聯社
今井達也。 美聯社

世界棒球經典賽（WBC）20隊的參賽30人名單上周揭曉，根據經典賽規定，各隊還可以提出最多6名預備投手，今天（11日）大聯盟公布各隊的「預備投手登錄名單」（Designated Pitcher Pool，DPP），共列出16隊的名單，沒有中華隊。

經典賽的預備投手登錄名單，各隊可以列入最多6名投手，之後從這份名單中替換選手，預賽結束後最多可以更換4名投手，進入8強之後最多可以再換2人。

今天大聯盟公布各隊的預備投手登錄名單，但沒有中華隊。日本隊列滿6名投手，包括兩名旅美球員今井達也（太空人）、小笠原慎之介（國民），另4名日職投手包括2024年世界12強賽國手藤平尚真（樂天）、隅田知一郎（西武），以及金丸夢斗（中日）、杉山一樹（軟銀）。

南韓則是列了4名預備投手，先前因肩膀傷受傷被移出30人名單的文東珠，經檢查後為肩膀發炎，非嚴重傷勢，經休息後就能恢復投球，也被列在此份名單中，另3人為裴燦陞（三星）、金澤延（斗山）和劉泳燦（LG）。

美國隊則是登錄5名預備投手，包括希爾（Tim Hill）、霍夫曼（Jeff Hoffman）、羅傑斯（Tyler Rogers）、史特拉姆（Matt Strahm）和韋斯特（Will Vest）。

經典賽 今井達也
相關新聞

經典賽／今井達也等6人列日本隊「預備投手」 大聯盟公布名單沒中華隊

世界棒球經典賽（WBC）20隊的參賽30人名單上周揭曉，根據經典賽規定，各隊還可以提出最多6名預備投手，今天（11日）大...

經典賽／春訓首次實戰投打被揮4支安打 日媒形容徐若熙露出苦澀笑容

旅日好手徐若熙全力備戰3月5日開打的世界棒球經典賽，今天首度在軟銀鷹隊春訓進行實戰投打練習，面對8名打者被揮出4支安打，...

經典賽／灣聲「We are好棒棒」音樂會 再出發應援中華隊

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，灣聲樂團推出「We are好棒棒」音樂會，精選「再出發」等多首棒球經典曲目...

「吃起來」氣勢絕不能輸！台灣球賽上的特色應援文化

棒球場邊的球迷與啦啦隊無疑也是比賽的焦點，不論是透過道具加油助威，還是跳舞應援，台灣球迷的支持方式總是多樣且充滿創意，其中最具特色的應援方式莫過於「吃對手國家的代表性食物」。

經典賽／肩傷錯過WBC 南韓火球男文東珠一度不敢看手機

南韓隊火球男文東珠因肩膀傷情無緣世界棒球經典賽，今天首度對此發聲，坦言這段時間在身體上、心理上都非常艱難，也很遺憾錯過一...

經典賽／不只有費爾柴德 守護者記者看中華隊名單很Guardians

世界棒球經典賽各隊30人名單已經亮牌，大聯盟各隊也紛紛盤點自家選手參賽人數，守護者隊隨隊記者注意到中華隊的名單很「Gua...

