經典賽／灣聲「We are好棒棒」音樂會 再出發應援中華隊

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，灣聲樂團推出「We are好棒棒」音樂會，精選「再出發」等多首棒球經典曲目，為經典賽集氣，也重現球場應援的激昂感動。

根據灣聲樂團新聞稿，音樂會由樂團音樂總監李哲藝指揮，歷史學者鄭睦群導聆，曲目從傳承精神的「嘉義農林校歌」、讓全台熱淚盈眶的「再出發」及「英勇勳章」、2024年世界棒球12強賽奪冠主題曲「就一起」及「世界都看見」等，透過音樂重溫每一次撲壘、每一記全壘打帶來的心跳與震撼。

李哲藝表示，棒球是台灣跨世代的共同記憶，音樂是乘載這份記憶的最佳載體，灣聲樂團希望透過全台巡演，以熟悉的應援旋律，凝聚全民向心力；藉由音樂強大渲染力，讓球迷在旋律中感受台灣音樂的力量，用音符為Team Taiwan獻上最誠摯的應援。

「We are好棒棒」音樂會將於3月7日及8日在台北誠品表演廳舉行，3月14日在台南涴莎藝術展演中心藝術館，3月15日移師台中市新民高中藝術中心音樂廳。