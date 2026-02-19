「經典」教練團捲土重來 再拚奇蹟

中華隊在二○一三年世界棒球經典賽晉級八強，該年班底共有五人已是國家隊教練團成員，上屆在預賽淪落墊底，捲土重來再戰本屆賽事，以教練之姿，帶領選手挑戰自己留在經典賽的隊史最佳成績。

攤開二○一三年選手陣容，如今已在中華隊教練團的人包括投手教練王建民、首席兼捕手教練高志綱、打擊教練彭政閔、內野教練陳江和、外野兼跑壘教練張建銘。

王建民當年在預賽對澳洲隊、複賽對日本隊都繳出六局無失分好投，中華隊差一顆好球，就能在這年將打敗日本隊的夢境化為現實；彭政閔、張建銘敲出五安，並列中華隊最多安打者，高志綱共三場擔任先發捕手，也有四安表現，其中彭政閔面對澳洲隊之戰上演肉身擋球，刻畫屬於中華隊的經典畫面之一，這一幕更躍上大聯盟官網。

五人在上屆經典賽就是教練團班底，未能再次書寫二○一三年的奇蹟史頁，以分組墊底遭到淘汰，「經典教練團」寫下慘淡一頁，本屆將在「龍貓」曾豪駒領軍下捲土重來。

中華隊本屆賽程從三月五日到八日進行四連戰，依序面對澳洲、日本、捷克、南韓隊，除了如同上屆五隊二勝二敗的極端狀況外，中華隊想要前進複賽，就必須挑戰不曾在單屆賽事入手的第三勝。

開放大聯盟選手參賽的經典賽強度極高，中華隊在前五屆歷任五位教頭，僅謝長亨一人帶隊晉級八強，他在二○一三年預賽二勝一敗、複賽○勝二敗收場，加上林岳平帶領的二○二三年二勝二敗排名分組墊底，中華隊單屆最多勝場就是兩勝；其餘年度則是第一屆林華韋一勝二敗、第二屆葉志仙○勝二敗、第四屆郭泰源○勝三敗。