快訊

導航又出錯？外籍騎士誤闖國道1號內壢段撞車 骨折噴飛嚇壞用路人

「經典」教練團捲土重來 再拚奇蹟

聯合報／ 記者陳宛晶／專題報導
二○一三年典賽八強班底，王建民（左）、高志綱（右）已成國家隊教練團成員。本報資料照片
二○一三年典賽八強班底，王建民（左）、高志綱（右）已成國家隊教練團成員。本報資料照片

中華隊在二○一三年世界棒球經典賽晉級八強，該年班底共有五人已是國家隊教練團成員，上屆在預賽淪落墊底，捲土重來再戰本屆賽事，以教練之姿，帶領選手挑戰自己留在經典賽的隊史最佳成績。

攤開二○一三年選手陣容，如今已在中華隊教練團的人包括投手教練王建民、首席兼捕手教練高志綱、打擊教練彭政閔、內野教練陳江和、外野兼跑壘教練張建銘

王建民當年在預賽對澳洲隊、複賽對日本隊都繳出六局無失分好投，中華隊差一顆好球，就能在這年將打敗日本隊的夢境化為現實；彭政閔、張建銘敲出五安，並列中華隊最多安打者，高志綱共三場擔任先發捕手，也有四安表現，其中彭政閔面對澳洲隊之戰上演肉身擋球，刻畫屬於中華隊的經典畫面之一，這一幕更躍上大聯盟官網。

五人在上屆經典賽就是教練團班底，未能再次書寫二○一三年的奇蹟史頁，以分組墊底遭到淘汰，「經典教練團」寫下慘淡一頁，本屆將在「龍貓」曾豪駒領軍下捲土重來。

中華隊本屆賽程從三月五日到八日進行四連戰，依序面對澳洲、日本、捷克、南韓隊，除了如同上屆五隊二勝二敗的極端狀況外，中華隊想要前進複賽，就必須挑戰不曾在單屆賽事入手的第三勝。

開放大聯盟選手參賽的經典賽強度極高，中華隊在前五屆歷任五位教頭，僅謝長亨一人帶隊晉級八強，他在二○一三年預賽二勝一敗、複賽○勝二敗收場，加上林岳平帶領的二○二三年二勝二敗排名分組墊底，中華隊單屆最多勝場就是兩勝；其餘年度則是第一屆林華韋一勝二敗、第二屆葉志仙○勝二敗、第四屆郭泰源○勝三敗。

經典賽 王建民 高志綱 彭政閔 張建銘 陳江和

延伸閱讀

經典賽／不只有費爾柴德 守護者記者看中華隊名單很Guardians

經典賽／旅美5投有天賦也有風險 教練團「使用時機」將是關鍵

日職／徐若熙將連投日本隊、中華隊 日媒：「超VIP級」調整

MLB／李維拉接班人羅伯森退休！王建民洋基時期已無球員在大聯盟

相關新聞

經典賽／雙城強投羅培茲手肘韌帶撕裂 恐難代表委國出賽

美國職棒明尼蘇達雙城強投羅培茲（Pablo Lopez），因投球的右肘尺側副韌帶嚴重撕裂恐將長期缺陣，他代表委內瑞拉出戰...

「經典」教練團捲土重來 再拚奇蹟

中華隊在二○一三年世界棒球經典賽晉級八強，該年班底共有五人已是國家隊教練團成員，上屆在預賽淪落墊底，捲土重來再戰本屆賽事...

經典賽 亞洲3強隔17年再同組 中華隊不一樣

世界棒球經典賽過去舉辦五屆，日本全數安抵八強，南韓兩度晉級，中華隊則是僅一次拿到八強門票，亞洲三強時隔十七年再度同組交鋒...

經典賽／上屆美國雙冠王落選 國聯打擊王透納：電話從未響起

美國隊組成豪華陣容全力備戰世界棒球經典賽，去年國聯打擊王、費城人隊游擊手透納（Trea Turner）卻未入選國手，再次...

經典賽／李灝宇想從山本手中揮出安打 老虎官網：比史庫柏更難應付

23歲旅美好手李灝宇在老虎隊春訓營受到矚目，官網今天在專訪中特別問到，最想在世界棒球經典賽對決哪一位投手，李灝宇直言就是...

經典賽／3年前只有「球衣」封王 鈴木誠也還要「千億」大谷請客

小熊隊日本球星鈴木誠也前往春訓營報到，準備迎接生涯第5個大聯盟球季，以及第2次世界棒球經典賽，由於3年前因傷退出國家隊，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。