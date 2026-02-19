經典賽 亞洲3強隔17年再同組 中華隊不一樣

世界棒球經典賽過去舉辦五屆，日本全數安抵八強，南韓兩度晉級，中華隊則是僅一次拿到八強門票，亞洲三強時隔十七年再度同組交鋒，二○○六和二○○九年都由日、韓前進八強，中華隊要挑戰在本屆賽事翻轉局面。

本屆經典賽唯一亞洲戰場為Ｃ組東京巨蛋，日本、南韓、澳洲、捷克率先就位，從資格賽取得晉級門票的中華隊也落腳該組，比賽從三月五日展開，相爭分組前二晉級門票。

回顧過去經典賽分組，最初兩屆都將中華隊、日本、南韓、中國大陸隊分在同組，第一屆由南韓（三勝○敗）、日本（二勝一敗）晉級，中華隊僅在「兩岸對決」拿到勝場。

第二屆採雙敗淘汰制，中華隊先以○比九輸給南韓隊，再以一比四爆冷不敵中國隊，成為該屆第一支出局球隊，也導致下一屆必須先打資格賽，日、韓則是再度攜手晉級。

亞洲三強在接下來三屆未於預賽同組，二○一三年日本隊身處Ａ組，Ｂ組則由中華隊晉級、南韓隊淘汰，二○一七年中華隊、南韓隊雙雙在Ａ組遭到淘汰，跌破各界眼鏡，Ｂ組日本隊成為唯一晉級亞洲球隊；二○二三年則是中華隊在Ａ組墊底遭到淘汰，Ｂ組日本隊晉級、南韓隊淘汰。

亞洲三強再度同組較勁，中華隊氣勢已與十七年前不可同日而語，近年面對南韓隊已能打到五五波，而前年世界棒球十二強賽更是完成單一賽事面對日韓都取得勝場，先是預賽六比三擊敗南韓隊，面對日本隊雖在預賽、複賽過招都輸球，卻在冠軍賽克服心魔，一舉站上十二強之巔，不再將日本隊視為無法跨越的山嶺。

南韓隊總教練柳志炫指出，以往中華隊面對戰況僵持的比賽，往往會因一個失誤兵敗如山倒，但現在已經不一樣了，也注意到台灣近年出現不少新生代強投，讓南韓隊不得不警戒。

日本隊監督井端弘和也不敢忽視與中華隊一戰，尤其屆時面對中華隊將是日本隊的首場賽事，對後續戰局影響極大，井端也一再強調必須在第一場比賽就衝出氣勢。