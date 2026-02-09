快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／肩傷錯過WBC 南韓火球男文東珠一度不敢看手機

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
火球男文東珠因肩膀傷無緣世界棒球經典賽。 路透
火球男文東珠因肩膀傷無緣世界棒球經典賽。 路透

南韓隊火球男文東珠因肩膀傷情無緣世界棒球經典賽，今天首度對此發聲，坦言這段時間在身體上、心理上都非常艱難，也很遺憾錯過一次可以證明自己的機會。

文東珠1月30日在澳洲墨爾本集訓時牛棚練投就稍微感覺到不適，第二次牛棚原本覺得已無大礙，卻在2月4的第三次牛棚再次感覺到肩膀異狀，因此提前喊停。韓華球團安排他返韓檢查，8日檢查報告確認為肩膀發炎，雖無結構性損傷，但球團評估短期內需要休息，再循序漸進恢復投球。

文東珠從期待參賽到希望破滅，難掩沮喪心情，「我在休賽季真的非常努力在準備，但最後還是出現這樣的狀況，這是我自己的問題。」連續兩年都在春訓期間遇到傷情，文東珠表示，這也讓他反思是不是需要調整自己的準備方式。

文東珠表示，從來沒有把自己視為國家隊不可或缺的成員，但外界給予自己這樣的評價，他也很希望能藉著經典賽證明自己，「對我來說，經典賽是很有意義的比賽，所以不能打會覺得更可惜。」

文東珠也透露，傷勢出現後，很多隊友都主動聯繫自己，「但因為心情太過遺憾了，所以那幾天都不太敢看手機，後來有慢慢開始回覆訊息了，真的很感謝大家的關心。」他也慶幸並非嚴重傷勢，接下來就是專注在新賽季的備戰。

經典賽
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽／不只有費爾柴德 守護者記者看中華隊名單很Guardians

經典賽／旅美5投有天賦也有風險 教練團「使用時機」將是關鍵

日職／12強遭中華砲轟低迷一年 戶鄉翔征落選WBC力拚新賽季

經典賽／《運動畫刊》預測日本打線 大谷翔平打第1棒

相關新聞

經典賽／《運動畫刊》預測日本打線 大谷翔平打第1棒

美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成史上最強陣容，目標奪回冠軍獎盃，但想達成目標也將面臨其他強敵的威脅，美國媒體《運...

經典賽／大谷若打第1棒誰是下一棒？ 澤村拓一：沒人比近藤更適合

日本隊組成豪華陣容爭取經典賽連霸，最受矚目的大谷翔平這次預計只打擊不投球，若是他擔任日本隊的開路先鋒，誰打第2棒最適合？...

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

備戰第6屆世界棒球經典賽（WBC），本屆中華隊納入兩名台、美混血選手，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）和...

經典賽／肩傷錯過WBC 南韓火球男文東珠一度不敢看手機

南韓隊火球男文東珠因肩膀傷情無緣世界棒球經典賽，今天首度對此發聲，坦言這段時間在身體上、心理上都非常艱難，也很遺憾錯過一...

經典賽／不只有費爾柴德 守護者記者看中華隊名單很Guardians

世界棒球經典賽各隊30人名單已經亮牌，大聯盟各隊也紛紛盤點自家選手參賽人數，守護者隊隨隊記者注意到中華隊的名單很「Gua...

經典賽／韓媒形容國家隊緊急狀態 金亨俊「就像煙囪冒出的煙」

南韓隊前天公布世界棒球經典賽30人名單，今天立刻傳出捕手崔在勳在春訓受傷，預計需要3到4周才能恢復，韓職NC恐龍隊金亨俊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。