經典賽／肩傷錯過WBC 南韓火球男文東珠一度不敢看手機

南韓隊火球男文東珠因肩膀傷情無緣世界棒球經典賽，今天首度對此發聲，坦言這段時間在身體上、心理上都非常艱難，也很遺憾錯過一次可以證明自己的機會。

文東珠1月30日在澳洲墨爾本集訓時牛棚練投就稍微感覺到不適，第二次牛棚原本覺得已無大礙，卻在2月4的第三次牛棚再次感覺到肩膀異狀，因此提前喊停。韓華球團安排他返韓檢查，8日檢查報告確認為肩膀發炎，雖無結構性損傷，但球團評估短期內需要休息，再循序漸進恢復投球。

文東珠從期待參賽到希望破滅，難掩沮喪心情，「我在休賽季真的非常努力在準備，但最後還是出現這樣的狀況，這是我自己的問題。」連續兩年都在春訓期間遇到傷情，文東珠表示，這也讓他反思是不是需要調整自己的準備方式。

文東珠表示，從來沒有把自己視為國家隊不可或缺的成員，但外界給予自己這樣的評價，他也很希望能藉著經典賽證明自己，「對我來說，經典賽是很有意義的比賽，所以不能打會覺得更可惜。」

文東珠也透露，傷勢出現後，很多隊友都主動聯繫自己，「但因為心情太過遺憾了，所以那幾天都不太敢看手機，後來有慢慢開始回覆訊息了，真的很感謝大家的關心。」他也慶幸並非嚴重傷勢，接下來就是專注在新賽季的備戰。