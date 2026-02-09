經典賽／不只有費爾柴德 守護者記者看中華隊名單很Guardians

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成過去效力守護者隊。 美聯社
世界棒球經典賽各隊30人名單已經亮牌，大聯盟各隊也紛紛盤點自家選手參賽人數，守護者隊隨隊記者注意到中華隊的名單很「Guardians」，不僅簽下小聯盟合約的台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）將為中華隊出賽，還有張育成、吉力吉撈．鞏冠都來自體系內。

守護者官網記者帕拉泰拉（Henry Palattella）發表於自媒體FanSided旗下頻道Away Back Gone的文章，列出這次守護者體系參與經典賽的成員，以及幾個有趣看點。

首先提到的不是參賽選手，而是未參加的人，看板球星拉米瑞茲（José Ramírez）因個人原因不參與本屆賽事，儘管多明尼加隊保留他在第二輪加入戰局的可能性，但文中提到他在去年也因希望專注備戰下半季而婉拒明星賽，拉米瑞茲已將個人首要目標放在備戰2026年賽季，因此辭退本屆經典賽。

第二點則是點出守護者陣中9位選手參與經典賽，雖沒有任何一人代表多明尼加，但其實多明尼加仍有多位前守護者選手，像是卡米奈羅（Junior Caminero）、桑塔納（Carlos Santana）、羅沙里歐（Amed Rosario）。

第三個看點就是指向中華隊，作者提到許多守護者球迷都在2023年經典賽前就認識張育成，但他是在那次比賽真正成為家喻戶曉的人物，而現在他再度助陣實力更加堅強的中華隊，吉力吉撈過去也是守護者體系潛力新秀，費爾柴德則是本季以小聯盟合約加入守護者。

文章提到中華隊上屆在戰績相同狀況下遭到淘汰，必須靠資格賽取得本屆參賽門票，本屆將在C組與日本、南韓、捷克、澳洲隊相爭，「儘管他們不會擋在美國的道路上，但對守護者球迷來說，中華隊的比賽也是觀戰焦點。」

