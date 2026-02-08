快訊

高市有望大勝！日本眾院選舉投票結束 出口民調顯示「執政聯盟拿下逾300席次」

「世紀血案」爭議愈演愈烈 李遠：再次踐踏台灣人藐視歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／韓媒形容國家隊緊急狀態 金亨俊「就像煙囪冒出的煙」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
金亨俊。金亨俊IG
金亨俊。金亨俊IG

南韓隊前天公布世界棒球經典賽30人名單，今天立刻傳出捕手崔在勳在春訓受傷，預計需要3到4周才能恢復，韓職NC恐龍隊金亨俊是可能接替人選，韓媒「朝鮮日報」指出，27歲的金亨俊上個月在球隊新年集會上說：「渴望參加經典賽的心情，就像煙囪冒出的煙一樣。」

崔在勳效力的韓華鷹隊正在澳洲墨爾本春訓，他在守備訓練時接球受傷，造成右手無名指骨折，由於南韓隊只剩另一名捕手朴東原，朝鮮日報形容總教練柳志炫、教練團正處於緊急狀態。

金亨俊是2022年杭州亞運、2024年世界12強賽國手，效力恐龍隊6季，去年出賽127場打擊率2成32、全壘打18支、打點55分，蹲捕906局阻殺率3成56，由於季後賽左手腕骨折，未能進入南韓隊在塞班島春訓營，最終無緣國手名單。

恐龍隊目前在美國亞利桑納州進行春訓，朝鮮日報指出，金亨俊大部分傷勢已經痊癒，自認狀態已有很大提升，開始練習打擊、甚至可以接球，他說：「正在努力進行復健訓練，若在春訓表現出色，應有機會進入國家隊名單。」

經典賽將於3月5日開打，朝鮮日報透露，南韓首戰對捷克隊只剩不到1個月，離15日到日本沖繩進行第2階段集訓也剩1周，崔在勳實際上無法參賽，教練團現在必須考慮其他球員。

經典賽
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽／《運動畫刊》預測日本打線 大谷翔平打第1棒

經典賽／大谷若打第1棒誰是下一棒？ 澤村拓一：沒人比近藤更適合

經典賽／WBC保持樂觀全力搏 蔡其昌：首戰是重中之重

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

相關新聞

經典賽／《運動畫刊》預測日本打線 大谷翔平打第1棒

美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成史上最強陣容，目標奪回冠軍獎盃，但想達成目標也將面臨其他強敵的威脅，美國媒體《運...

經典賽／大谷若打第1棒誰是下一棒？ 澤村拓一：沒人比近藤更適合

日本隊組成豪華陣容爭取經典賽連霸，最受矚目的大谷翔平這次預計只打擊不投球，若是他擔任日本隊的開路先鋒，誰打第2棒最適合？...

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

備戰第6屆世界棒球經典賽（WBC），本屆中華隊納入兩名台、美混血選手，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）和...

經典賽／韓媒形容國家隊緊急狀態 金亨俊「就像煙囪冒出的煙」

南韓隊前天公布世界棒球經典賽30人名單，今天立刻傳出捕手崔在勳在春訓受傷，預計需要3到4周才能恢復，韓職NC恐龍隊金亨俊...

經典賽／WBC保持樂觀全力搏 蔡其昌：首戰是重中之重

中職會長蔡其昌出席書展分享會，回憶2023年棒球經典賽、2024年12強賽跟著團隊看到的幕後點滴。被問起今年經典賽，他說...

經典賽／官網介紹巴西隊史代表作 13年前差點爆冷扳倒日本

世界棒球經典賽將於3月5日開打，官網今天介紹巴西隊，特別提到13年前幾乎創造賽史最大冷門之一，對決衛冕軍日本隊拚到最後一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。