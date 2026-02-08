經典賽／韓媒形容國家隊緊急狀態 金亨俊「就像煙囪冒出的煙」

南韓隊前天公布世界棒球經典賽30人名單，今天立刻傳出捕手崔在勳在春訓受傷，預計需要3到4周才能恢復，韓職NC恐龍隊金亨俊是可能接替人選，韓媒「朝鮮日報」指出，27歲的金亨俊上個月在球隊新年集會上說：「渴望參加經典賽的心情，就像煙囪冒出的煙一樣。」

崔在勳效力的韓華鷹隊正在澳洲墨爾本春訓，他在守備訓練時接球受傷，造成右手無名指骨折，由於南韓隊只剩另一名捕手朴東原，朝鮮日報形容總教練柳志炫、教練團正處於緊急狀態。

金亨俊是2022年杭州亞運、2024年世界12強賽國手，效力恐龍隊6季，去年出賽127場打擊率2成32、全壘打18支、打點55分，蹲捕906局阻殺率3成56，由於季後賽左手腕骨折，未能進入南韓隊在塞班島春訓營，最終無緣國手名單。

恐龍隊目前在美國亞利桑納州進行春訓，朝鮮日報指出，金亨俊大部分傷勢已經痊癒，自認狀態已有很大提升，開始練習打擊、甚至可以接球，他說：「正在努力進行復健訓練，若在春訓表現出色，應有機會進入國家隊名單。」

經典賽將於3月5日開打，朝鮮日報透露，南韓首戰對捷克隊只剩不到1個月，離15日到日本沖繩進行第2階段集訓也剩1周，崔在勳實際上無法參賽，教練團現在必須考慮其他球員。