經典賽／大谷若打第1棒誰是下一棒？ 澤村拓一：沒人比近藤更適合

日本隊組成豪華陣容爭取經典賽連霸，最受矚目的大谷翔平這次預計只打擊不投球，若是他擔任日本隊的開路先鋒，誰打第2棒最適合？曾參與經典賽的退役投手澤村拓一點名軟銀隊強打近藤健介，「真的只有他了！」

37歲澤村拓一為2013年經典賽的日本隊一員，2021年赴美加盟紅襪隊，兩年後重返日職加入羅德隊，今年初宣布引退，結束15年職棒生涯。近期他現身東京電視台的節目，聊到關於本屆經典賽的話題。

被問及今年日本隊想要拚連霸的關鍵？澤村拓一認為，日本隊的第1棒應該會由大谷翔平擔任，「因此接在他後面的第2棒，就會是關鍵。」接著他也點名，「近藤健介會是最適合打第2棒的人選。」

近藤健介上一屆經典賽就是擔任日本隊的第2棒，大谷翔平打3棒，第4棒則是村上宗隆。至於這次誰來擔任「大谷的下一棒」？近藤不久前出席活動時也被問過同樣的問題，當時他表示，「我不想在大谷後面打，壓力太大了，還是交給大聯盟球員吧！」

但澤村拓一認為，近藤健介就是這個位置的不二人選，「他是非常聰明的選手，擊球的確實度又高，要能串連打線的話，真的只有他了。」而過去擔任選手時，澤村拓一也曾多次和近藤對戰，他表示，近藤的選球真的非常出色，三振少，又能獲得很多四壞球保送，讓投手很頭痛。