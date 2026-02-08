經典賽／WBC保持樂觀全力搏 蔡其昌：首戰是重中之重

中職會長蔡其昌出席書展分享會，回憶2023年棒球經典賽、2024年12強賽跟著團隊看到的幕後點滴。被問起今年經典賽，他說，保持樂觀全力搏，首場比賽是「重中之重」、牽動士氣。

世界12強棒球賽紀錄片推出聯名電影書「冠軍之路：2024世界棒球12強賽感動全紀錄」，今天舉行新書分享會，中職會長蔡其昌與共同作者曾文誠、陳祖安出席。

蔡其昌再度回憶世界12強賽奪冠感動，包括在東京巨蛋飯店走廊上，隊長陳傑憲等人得知順利晉級冠軍戰的歡呼，那是「理性的喜悅」，到真的擊敗日本奪冠，「是超乎極限、超乎想像的喜悅」，高捧重量十足的世界冠軍獎盃，還被獎盃砸到頭。

被問起3月舉行的世界棒球經典賽（WBC），曾文誠表示，近期不管走到哪，都常被問這個問題，本次陣容沒什麼好挑剔的，可以視為「史上最強」，讓人充滿希望，團隊全力衝，打到美國是目標，相信會打出蠻好看的比賽。

蔡其昌呼應表示，無論如何都要保持樂觀，保持樂觀的意思不是輕敵，對手都很強，但面對很強的挑戰者永遠要保持樂觀，才能有信心和動力放手一搏。

蔡其昌也點出，首場比賽(對澳洲)是「重中之重」，回憶2023年世界棒球經典賽，台灣首戰不敵巴拿馬，當時回飯店雖有準備餐點，但出席球員不到1/5，氣氛很差，接下來連贏2場才比較好；12強賽則是首場就贏韓國，首場比賽贏了，對士氣有很大幫助。面對今年的經典賽，不要去想「抓放」問題，一場一場來。