快訊

房產過戶給兒子創業，卻連孝親費都拿不到！退休媽忘做「附負擔贈與」超後悔

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

避免認知退化風險 聽力下降2早期跡象有助判斷是否該就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／WBC保持樂觀全力搏 蔡其昌：首戰是重中之重

中央社／ 台北8日電
聯名電影書「冠軍之路：2024世界棒球12強賽感動全紀錄」8日在台北國際書展舉辦首場新書分享會，中華職棒聯盟會長蔡其昌（右）出席與會，與本書作者曾文誠（中）、陳祖安（左）對談。中央社
聯名電影書「冠軍之路：2024世界棒球12強賽感動全紀錄」8日在台北國際書展舉辦首場新書分享會，中華職棒聯盟會長蔡其昌（右）出席與會，與本書作者曾文誠（中）、陳祖安（左）對談。中央社

中職會長蔡其昌出席書展分享會，回憶2023年棒球經典賽、2024年12強賽跟著團隊看到的幕後點滴。被問起今年經典賽，他說，保持樂觀全力搏，首場比賽是「重中之重」、牽動士氣。

世界12強棒球賽紀錄片推出聯名電影書「冠軍之路：2024世界棒球12強賽感動全紀錄」，今天舉行新書分享會，中職會長蔡其昌與共同作者曾文誠、陳祖安出席。

蔡其昌再度回憶世界12強賽奪冠感動，包括在東京巨蛋飯店走廊上，隊長陳傑憲等人得知順利晉級冠軍戰的歡呼，那是「理性的喜悅」，到真的擊敗日本奪冠，「是超乎極限、超乎想像的喜悅」，高捧重量十足的世界冠軍獎盃，還被獎盃砸到頭。

被問起3月舉行的世界棒球經典賽（WBC），曾文誠表示，近期不管走到哪，都常被問這個問題，本次陣容沒什麼好挑剔的，可以視為「史上最強」，讓人充滿希望，團隊全力衝，打到美國是目標，相信會打出蠻好看的比賽。

蔡其昌呼應表示，無論如何都要保持樂觀，保持樂觀的意思不是輕敵，對手都很強，但面對很強的挑戰者永遠要保持樂觀，才能有信心和動力放手一搏。

蔡其昌也點出，首場比賽(對澳洲)是「重中之重」，回憶2023年世界棒球經典賽，台灣首戰不敵巴拿馬，當時回飯店雖有準備餐點，但出席球員不到1/5，氣氛很差，接下來連贏2場才比較好；12強賽則是首場就贏韓國，首場比賽贏了，對士氣有很大幫助。面對今年的經典賽，不要去想「抓放」問題，一場一場來。

經典賽
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

12強／「冠軍之路」聯名電影書 作者曾文誠：讓人哭第2次

「世紀血案」未授權 林亮君譴責：這樣的作品不應上片

經典賽／旅外球員近況有密切掌控？ 蔡其昌：數名選手有機會提早報到

中職／沒道理比賽場次減少 蔡其昌：台北大巨蛋是為棒球而生

相關新聞

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

備戰第6屆世界棒球經典賽（WBC），本屆中華隊納入兩名台、美混血選手，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）和...

經典賽／WBC保持樂觀全力搏 蔡其昌：首戰是重中之重

中職會長蔡其昌出席書展分享會，回憶2023年棒球經典賽、2024年12強賽跟著團隊看到的幕後點滴。被問起今年經典賽，他說...

經典賽／官網介紹巴西隊史代表作 13年前差點爆冷扳倒日本

世界棒球經典賽將於3月5日開打，官網今天介紹巴西隊，特別提到13年前幾乎創造賽史最大冷門之一，對決衛冕軍日本隊拚到最後一...

經典賽／旅外球員近況有密切掌控？ 蔡其昌：數名選手有機會提早報到

中職會長蔡其昌今天出席記者會透露，世界棒球經典賽（WBC）持續掌握旅外球員的近況，也提到目前未在集訓中的球員提早報到「不...

經典賽／「風之家族」寫紀錄 李鍾範、李政厚成首對「父子隊長」

南韓隊在本屆經典賽爭取重返8強，總教練柳志炫去年就已做出決定，欽點效力於舊金山巨人隊的外野手李政厚擔任本屆隊長，這也讓他...

經典賽／日媒預測預賽4戰先發 山本由伸首戰對決台灣

世界棒球經典賽開打倒數不到一個月，日本隊以9名大聯盟球員的陣容強勢問鼎二連霸，在豪華的投手群中，日本媒體《日刊體育》今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。