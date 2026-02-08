經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

備戰第6屆世界棒球經典賽（WBC），本屆中華隊納入兩名台、美混血選手，包括費爾柴德（Stuart Fairchild）和龍恩（Jonathon Long），兩人報到時間未定，但費爾柴德今天（8日）先透過影片向台灣球迷打招呼，並用中文喊出「加油，台灣，加油」。

29歲的費爾柴德為美國出生，母親來自台灣，在經典賽的資格認定下，得以披上中華隊戰袍參賽，也是中華隊首次有混血戰力加入，生涯在大聯盟出賽277場，去年底與守護者隊簽下小聯盟合約、附帶大聯盟春訓邀約。

費爾柴德目前人還未抵台，但特別錄製影片，由中華職棒代為轉達他對台灣球迷們的感謝，影片內容提到：「很高興也很榮幸代表台灣參加世界棒球經典賽，謝謝大家對我的支持，我已經等不及要在東京的賽場上見到大家。」最後用中文表示：「加油，台灣，加油」。

先前中華隊總教練曾豪駒透露，費爾柴德和龍恩預計會按照大聯盟的規定，在2月28日前往日本宮崎與球隊會合。