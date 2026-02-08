經典賽／官網介紹巴西隊史代表作 13年前差點爆冷扳倒日本

世界棒球經典賽將於3月5日開打，官網今天介紹巴西隊，特別提到13年前幾乎創造賽史最大冷門之一，對決衛冕軍日本隊拚到最後一刻才被逆轉戰局，吞下隊史在經典賽首敗。

2013年經典賽是巴西首次參賽，由大聯盟退役名將、前一年進入名人堂的拉金（Barry Larkin）擔任總教練，全隊陣容主要是美職小聯盟好手，加上日職、社會人、美國大學球員助陣，在福岡巨蛋進行A組預賽和日本、古巴、中國大陸同組競爭。

巴西隊史首戰碰到挑戰3連霸的日本，賽前完全不被看好，打到7局結束竟以3：2領先，8局上才被攻下3分，終場以3：5落敗，頑強鬥志不僅讓日本大吃一驚，也震驚全世界；官網指出，巴西最後雖在預賽3連敗打包，對日本之戰差點爆冷贏球，仍是隊史在經典賽最令人難忘的時刻。

巴西13年前展現與世界頂級強隊抗衡的實力，對日本之戰成為隊史代表作，官網形容巴西此役展現的精神，至今依然影響深遠，現在的問題是「這種勇氣能否轉化為球隊首勝，再次受到全球棒壇關注」。

去年3月在美國亞利桑納州進行的經典賽資格賽，巴西首戰失利後3連勝，成功晉級今年正賽，將於休士頓進行的B組預賽和美國、墨西哥、義大利、英國交手，全隊未有大聯盟現役球員，最受矚目是3名前大聯盟名將的兒子拉米瑞茲（Lucas Ramirez）、比切特（Dante Bichette Jr.）、康崔拉斯（Joseph Contreras）。

官網指出，在巴西提到體育，球迷自然會想到足球的悠久歷史，但棒球也在悄悄崛起，國家隊已準備好在更大舞台證明自己。