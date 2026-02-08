經典賽／旅外球員近況有密切掌控？ 蔡其昌：數名選手有機會提早報到

中職會長蔡其昌今天出席記者會透露，世界棒球經典賽（WBC）持續掌握旅外球員的近況，也提到目前未在集訓中的球員提早報到「不是沒機會」，確定之後再對外公告。

世界棒球經典賽30人名單6日公布，中華隊陣中包括台美混血好手龍（Jonathon Long）、費爾柴德（Stuart Fairchild）在內有14名旅外球員，其中有5名旅日球員、9名旅美球員；經典賽中華隊目前持續在高雄國家訓練中心集訓。

中職會長蔡其昌今天出席書展活動被問起旅外球員報到時程表示，聯盟配合教練團，對於尚未到國家隊集訓的選手，都有保持密切的聯繫，透過電話、影像掌握春訓狀態和進度，努力希望球員能盡量早到就早到。

蔡其昌透露旅外球員提前報到「不是沒機會」，透過持續協調，有機會有幾名選手可以比預期早到，至於是誰、何時報到，確定後再對外說明，如果可以早一天來，都能在默契熟悉度上有幫助，站在聯盟、教練團的立場，在符合規定的前提下都會持續努力。

中華隊將於13、14日與中職台鋼雄鷹隊打自辦練習賽，農曆年後預計19日展開第2階段集訓，於26日、27日「2026台日棒球國際交流賽」與日職福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊交手，28日啟程赴日本宮崎報到。