經典賽／「風之家族」寫紀錄 李鍾範、李政厚成首對「父子隊長」

南韓隊在本屆經典賽爭取重返8強，總教練柳志炫去年就已做出決定，欽點效力於舊金山巨人隊的外野手李政厚擔任本屆隊長，這也讓他和父親李鍾範共同締造一項經典賽新紀錄，成為賽史第一對「父子隊長」。

李政厚來自棒球世家，是南韓棒球「風之家族」的一員，父親李鍾範為南韓棒球名將，有著「風之子」的稱號。「風之孫」李政厚也遺傳了父親的運動天賦，從小就展現出色的棒球水準，受到高度關注，2017年加入韓職英雄隊，2023年季後透過入札制度赴美挑戰大聯盟。

李鍾範在2006年代表南韓隊出征經典賽。

李政厚在2023年首度參與經典賽，當時還是韓職球員，本屆再次參戰，身份已是大聯盟球員，也是南韓隊陣中的指標選手，這次南韓隊還網羅4名大聯盟韓裔選手助陣，柳志炫因此挑選李政厚擔任隊長，從去年9月就和他討論此事，李政厚也欣然接下這任務。

李鍾範是2006年首屆經典賽南韓隊成員，以36歲的年紀擔任隊長，該屆賽事率南韓隊打進4強，李鍾範出賽7場，繳出4成打擊率，和投手朴贊浩、李承燁都獲選全明星隊。20年後由兒子接下南韓隊長這個位置，寫下經典賽史上首次父子都擔任隊長的紀錄。

父子在同屆經典賽同隊出賽的例子，則將在今年出現，教士隊球星小塔提斯（ Fernando Tatis Jr.）首度代表多明尼加參賽，他的父親老塔提斯（Fernando Tatis Sr.）則擔任球隊的打擊教練。

李政厚加盟巨人隊，與父親李鍾範一同亮相。 歐新社

至於中華隊則是有過3對父親曾任教練、兒子以球員身份入選的「經典賽父子檔」，吳復連在2006、2017年擔任教練、兒子吳念庭2023、2026年兩度入選；王光輝為2009年教練團成員，兒子王威晨在2023年參戰；陳威成在2009、2013年擔任教練，兒子陳冠偉是2023年參賽選手。