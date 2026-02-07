經典賽／日媒預測預賽4戰先發 山本由伸首戰對決台灣

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

世界棒球經典賽開打倒數不到一個月，日本隊以9名大聯盟球員的陣容強勢問鼎二連霸，在豪華的投手群中，日本媒體《日刊體育》今天（7日）做出預賽4場比賽的先發投手預測，道奇隊強投山本由伸可望扛首戰對決台灣，之後3戰交給菊池雄星、菅野智之和伊藤大海。

日本隊本屆參賽的30人名單中包括9名大聯盟球員，雖然大谷翔平預計僅以野手身份出賽，但投手就有山本由伸、菊池雄星（天使隊）、菅野智之（自由球員）和後援投手松井裕樹（教士隊），來自日職的投手陣容同樣是一時之選。

日本隊預賽分在C組，首戰就要和中華隊正面交鋒，外界預估日本隊將推去年世界大賽MVP山本由伸打頭陣，今天《日刊體育》的預測也是如此，提到山本由伸是日本隊邁向連霸的指標，「這次日本隊在經典賽首戰就要遇上2024年世界12強賽擊敗過自己的台灣，在首戰特有的緊張和壓力之下，很可能就會推山本由伸擔任拚連霸的開幕投手。」

至於日本隊預賽後3場的先發安排，7日對上陣中有許多出色左打的南韓，左投菊池雄星會是合適的先發人選；8日面對澳洲，菅野智之有優異的控球能力，過去對戰澳洲也頗有心得，被看好擔任此戰先發；10日與捷克之戰則可能由日職火腿隊王牌伊藤大海主投。

該篇報導最後還特別列出2024年世界12強賽決賽的內容回顧，敘述該場比賽的重要過程，包括林家正在第5局砲轟日本隊先發投手戶鄉翔征，還有陳傑憲擊出3分砲，說明台灣如何靠著投打的發揮，讓尋求衛冕的武士隊以0：4吞下敗仗，中斷國際賽27連勝紀錄；台灣則是拿下隊史首冠。

