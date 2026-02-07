經典賽／被列入「日本武士隊包圍網」一員 曾豪駒組優異團隊應戰

快訊

中央社／ 台北7日電
中華隊期盼再創佳績。圖／聯合報系資料照
世界棒球經典賽（WBC）將開打，串流平台以「日本武士隊包圍網」為題，訪問各國總教練，中華隊教頭曾豪駒坦言日本是強勁對手，「我們希望組成優異的團隊，來去面對這次的賽事。」

取得經典賽日本國內轉播權的Netflix Japan昨天在官方YouTube頻道公開這段影片，訪談的總教練包含美國隊戴羅沙（Mark DeRosa）、多明尼加隊普荷斯（Albert Pujols）、委內瑞拉隊洛培茲（Omar Lopez）、墨西哥隊吉爾（Benji Gil），以及與日本隊預賽同組的韓國隊總教練柳志炫、澳洲隊尼爾森（David Nilsson）、捷克隊哈丁（Pavel Chadim），還有代表台灣的曾豪駒。

曾豪駒被介紹為在世界12強棒球賽冠軍戰帶隊擊敗日本隊的總教練，曾豪駒說：「前一次的優勝中，對我們的經驗、信心提升不少。日本隊一直是國際賽非常強勁的對手，也是我們交戰過程中想要追尋、甚至超越的方向。」

這次經典賽中華隊成為日本隊的首戰對手，曾豪駒表示，「當然我們知道，日本隊擁有非常多的巨星、球星，相信我們會好好準備，正面與他們交流。」

中華隊經典賽30人名單正式亮牌，首度納入美籍台裔戰力，效力美國職棒小熊體系的內野手龍恩、守護者體系的外野手費爾柴德披上藍白CT戰袍，12位旅外選手也是史上新高，力拚在本屆世界棒球經典賽挑戰史上最佳成績。

