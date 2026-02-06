經典賽／中華隊最大勁敵 南韓李政厚領軍4外援入陣

經典賽預賽Ｃ組競爭激烈，衛冕軍日本隊被看好已卡位晉級一席，分組另一張八強門票由中華、南韓、澳洲和捷克隊爭奪，其中三月八日台韓的交手更被視為是關鍵戰役，南韓隊由美職舊金山巨人隊球星李政厚擔任隊長，再網羅四名韓裔球員，要全力爭取分組出線。

南韓隊在二○○六年首屆經典賽獲季軍、二○○九年第二屆賽事於冠軍戰敗給日本隊，之後三屆賽事則都在預賽止步。今年力拚重返八強，卅人名單選了十五名投手，四名左投中也包括暌違十六年再戰經典賽的卅八歲柳賢振，另有兩名捕手、七名內野手和六名外野手。

名單中除了兩名旅美野手李政厚、金慧成外，再納入四名韓裔選手，包括老虎隊野手瓊斯、太空人隊內野手惠特康，紅雀隊韓美混血投手歐布萊恩及水手隊右投唐寧，共計六名大聯盟球員入列。

李政厚也被南韓總教練柳志炫欽點擔任隊長，認為他是最合適也最能代表南韓的選手，柳志炫說：「去年九月就曾和他談過這件事，他也欣然接受這個任命。」

而在南韓隊的投手陣容中，原本最有可能對決台灣的人選、球速可破一六○公里的廿二歲「火球男」文東珠，因為肩膀不適被移出卅人名單中，柳志炫解釋，他因肩部疼痛，評估應無法在賽事開打時恢復正常球威。

柳志炫也說：「文東珠是韓職聯盟中球速最快、投球最穩定的投手之一，原本計畫讓他在最關鍵的比賽中登板。」如今他因傷無法出賽，策略都要重新擬定，尤其對中華隊一戰要改推誰先發也成最關注的焦點。值得一提的是，前年十二強賽對台先發的側投高永表，也在這次名單中。

至於兩名韓裔投手的定位，柳志炫表示，歐布萊恩在大聯盟具有頂級壓制力，將定位在終結者，唐寧為先發投手，但因有球數限制，需要提前安排其他二、三名先發投手接力。

南韓隊經典賽預賽將在三月五日首戰對上捷克，七日晚場對決日本，八日午場面對中華隊，也被視為是攸關晉級最關鍵的一戰，之後在九日與澳洲隊交手。