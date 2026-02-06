快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊最大勁敵 南韓李政厚領軍4外援入陣

聯合報／ 記者葉姵妤陳宛晶／綜合報導
經典賽南韓隊由美職舊金山巨人隊球星李政厚（圖）擔任隊長，再網羅四名韓裔球員，要全力爭取分組出線。路透
經典賽南韓隊由美職舊金山巨人隊球星李政厚（圖）擔任隊長，再網羅四名韓裔球員，要全力爭取分組出線。路透

經典賽預賽Ｃ組競爭激烈，衛冕軍日本隊被看好已卡位晉級一席，分組另一張八強門票由中華、南韓、澳洲和捷克隊爭奪，其中三月八日台韓的交手更被視為是關鍵戰役，南韓隊由美職舊金山巨人隊球星李政厚擔任隊長，再網羅四名韓裔球員，要全力爭取分組出線。

南韓隊在二○○六年首屆經典賽獲季軍、二○○九年第二屆賽事於冠軍戰敗給日本隊，之後三屆賽事則都在預賽止步。今年力拚重返八強，卅人名單選了十五名投手，四名左投中也包括暌違十六年再戰經典賽的卅八歲柳賢振，另有兩名捕手、七名內野手和六名外野手。

名單中除了兩名旅美野手李政厚、金慧成外，再納入四名韓裔選手，包括老虎隊野手瓊斯、太空人隊內野手惠特康，紅雀隊韓美混血投手歐布萊恩及水手隊右投唐寧，共計六名大聯盟球員入列。

李政厚也被南韓總教練柳志炫欽點擔任隊長，認為他是最合適也最能代表南韓的選手，柳志炫說：「去年九月就曾和他談過這件事，他也欣然接受這個任命。」

而在南韓隊的投手陣容中，原本最有可能對決台灣的人選、球速可破一六○公里的廿二歲「火球男」文東珠，因為肩膀不適被移出卅人名單中，柳志炫解釋，他因肩部疼痛，評估應無法在賽事開打時恢復正常球威。

柳志炫也說：「文東珠是韓職聯盟中球速最快、投球最穩定的投手之一，原本計畫讓他在最關鍵的比賽中登板。」如今他因傷無法出賽，策略都要重新擬定，尤其對中華隊一戰要改推誰先發也成最關注的焦點。值得一提的是，前年十二強賽對台先發的側投高永表，也在這次名單中。

至於兩名韓裔投手的定位，柳志炫表示，歐布萊恩在大聯盟具有頂級壓制力，將定位在終結者，唐寧為先發投手，但因有球數限制，需要提前安排其他二、三名先發投手接力。

南韓隊經典賽預賽將在三月五日首戰對上捷克，七日晚場對決日本，八日午場面對中華隊，也被視為是攸關晉級最關鍵的一戰，之後在九日與澳洲隊交手。

經典賽 大聯盟 柳志炫 歐布萊恩 李政厚 柳賢振 金慧成
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

經典賽／南韓監督說明4美籍選手定位 歐布萊恩將扛終結者

經典賽／輸日本但晉級vs.贏日本但淘汰 南韓教頭：這一題太殘酷

經典賽／南韓隊老將柳賢振睽違16年再戰 還有4美籍球員助陣

經典賽／南韓30人名單6名大聯盟球員 4韓裔助拳成亮點

相關新聞

經典賽／中華隊名單揭曉 12旅外選手入陣

中華隊經典賽卅人名單正式亮牌，首度納入美籍台裔戰力，效力美國職棒小熊體系的內野手龍恩、守護者體系的外野手費爾柴德披上藍白...

經典賽／中華隊最大勁敵 南韓李政厚領軍4外援入陣

經典賽預賽Ｃ組競爭激烈，衛冕軍日本隊被看好已卡位晉級一席，分組另一張八強門票由中華、南韓、澳洲和捷克隊爭奪，其中三月八日...

經典賽／中華隊預賽首見4天4戰 首納16投應戰

中華隊在本屆經典賽首度面對四連戰考驗，投手戰力更成關鍵，卅人名單帶了十六位投手，不僅是隊史首見，也是本屆經典賽預賽Ｃ組帶...

經典賽／王彥程未入選 前隊友訝異

中華隊力拚經典賽卅人名單亮牌，多位參與集訓的選手最後遭割愛，今年轉戰韓職韓華鷹隊的廿四歲左投王彥程沒能再披國家隊戰袍，被...

經典賽／球評分析中華隊30人名單 捕手、外野手抉擇考量

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊30人名單今天公布，捕手抉擇以及外野只帶4人引起討論，球評王翊亘分析，捕手蔣少宏的阻殺能力...

經典賽／美國隊夢幻陣容目標只有奪冠 總管：感謝各球團鼎力相助

美國今天敲定2026年世界棒球經典賽的參賽名單，全隊包含2名現任賽揚獎得主、多名年度最有價值球員，「法官」賈吉將任隊長，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。