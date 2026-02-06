經典賽／王彥程未入選 前隊友訝異

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園報導
王彥程無緣代表中華隊出征經典賽。圖／聯合報系資料照片
中華隊力拚經典賽卅人名單亮牌，多位參與集訓的選手最後遭割愛，今年轉戰韓職韓華鷹隊的廿四歲左投王彥程沒能再披國家隊戰袍，被視為是最大遺珠，連他旅日時期在樂天金鷲隊的前隊友都大感驚訝。

王彥程在高中時期就是國家隊常客，參與二○一八年亞洲青棒錦標賽、一九年Ｕ十八世界盃棒球賽都對日本隊繳出好投，被封為「抗日英雄」，也替自己爭取到旅日的合約，二○二三年也入選國家隊參與杭州亞運。

王彥程過去在樂天金鷲隊六年多都是育成選手身分，其中在去年投出生涯年，先發出賽廿二場，拿下十勝五敗，防禦率三點二六，球速也飆破一百五十公里，但沒有等到升為正式球員的機會。今年球季獲韓華鷹隊以「亞洲外援」身分網羅，從日職轉戰韓職發展。

今年王彥程原被列入經典賽中華隊的集訓名單，並現身開訓，但最終沒放入卅人正式名單中。他過去在樂天金鷲隊的隊友、目前擔任球隊大使的銀次、岡島豪郎本周在台灣客座指導樂天桃猿隊，昨天聽到此消息也都十分驚訝，大呼「真的嗎？為什麼？」

去年季後引退的岡島豪郎透露，王彥程真的很厲害，每天一早五點就在球場訓練，「我自己也是很早會開始訓練的人，但每次到球場，他已經做完自己的訓練，真的很努力。」岡島豪郎也說，王彥程還年輕，「希望他能夠完成自己的夢想、達成自己的目標。」

